Spesso quando si leggono notizie di camion che perdono il carico è automatico pensare a ciò che trasportavano quindi materiali deperibili, oggetti di legno o qualsiasi altro materiale che questi possano trasportare, il caso che vi portiamo è invece davvero bizzarro.

Lunga coda sulla circonvallazione sud

Ieri mattina è stata caotica per la circonvallazione sud strada provinciale dell’aerea leccese, in particolare in località Squinzano dove si sono formate lunghe code di automobilisti.

Il motivo è alquanto surreale e incredibile, davvero un qualcosa difficile sia da immaginare che da credere ma che ha naturalmente causato sorpresa in chi ha avuto la fortuna di assistervi.

Cadono le banconote dal camion della frutta

L’evento scatenante è stato causato da un camion che trasportava frutta e verdura che, ancora per cause da chiarire, avrebbe perso delle banconote lungo la strada.

Gli automobilisti vedendo i soldi cadere si sono fermati per potergli raccogliere. Come riportato da Open.it queste erano per la maggior parte di piccolo taglio (5 euro) ma ciò non ha inibito gli automobilisti dal prenderle, fermando conseguentemente il traffico.

La scena si è ripetuta anche nel pomeriggio, con diverse auto che si sono fermate, nel tentativo di recuperare ciò che era rimasto.

Nel frattempo l’autista del mezzo pesante, ignaro di tutto, non è stato rintracciato e nè tantomeno è tornato indietro.