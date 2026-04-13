Uno scuolabus con nove bambini a bordo si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle 14, lungo via Dei Livellari, in direzione Cassolnovo, nel Pavese. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata finendo la sua corsa lateralmente in un campo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte almeno due ambulanze e un’automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Al momento non sono ancora note con precisione le condizioni di salute dei passeggeri — bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni — né dell’autista, un uomo di 43 anni. Secondo le prime informazioni, tuttavia, non si registrerebbero feriti gravi.

Stando a una prima ricostruzione, ancora da verificare, il veicolo avrebbe messo una ruota sul ciglio della strada, che avrebbe ceduto provocando il ribaltamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Vigevano, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del mezzo, mentre gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.