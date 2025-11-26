Mario Adinolfi è nuovamente ricoverato in ospedale. A dare la notizia lo stesso giornalista con un post pubblicato su Instagram. Ecco cosa sta succedendo.

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale: si tratta del decimo ingresso notturno al Pronto Soccorso

Con un post su Instagram, Mario Adinolfi ha voluto avvisare i proprio follower che si trova nuovamente ricoverato in ospedale.

Nella foto da lui pubblicata lo si vede disteso con una flebo al braccio: “e niente questo 2025 va così. Decimo ingresso notturno al Pronto Soccorso, vinco qualche cosa?” Ricordiamo che, una volta terminata la sua avventura a “L’Isola dei Famosi“, il giornalista era stato ricoverato in ospedale e, in quel caso, per via della troppa stanchezza accumulata. Ma ora come mai Adinolfi è stato nuovamente ricoverato?

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale: “Speriamo niente di grave”

Nel suo post su Instagram il giornalista Mario Adinolfi non ha voluto spiegare come mai si trova di nuovo ricoverato in ospedale, ha detto solamente che “tranquilli, sta volta Clara non c’entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio. Speriamo niente di grave. Vi tengo informati ma tranquilli: nessuna notte è infinita.” Con Clara il giornalista si riferiva ai recenti problemi della figlia 15enne legati all’anoressia.