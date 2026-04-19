Dopo le polemiche scaturite dalle dure parole di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV è intervenuto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Ecco che cosa ha detto.

Trump contro il Papa, Vance distende i toni: “Sono grato al Pontefice”

Sono stati giorni di polemiche dopo il duro attacco da parte di Donald Trump a Papa Leone XIV.

Dopo le parole del Pontefice sul volo verso l’Angola, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance su X ha voluto ringraziarlo: “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno- la realtà è spesso più complicata.” Vance ha poi aggiunto che dal momento che il Papa “predica il Vangelo come deve” questo “inevitabilmente significa che offre le sue opinioni su questioni morali del momento.

Il presidente e la sua intera amministrazione lavorano per per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Lui sarà sempre nelle nostre preghiere e spero che noi saremo delle sue.”

Le parole di Papa Leone XIV sul volo per l’Angola

Come visto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, ha ringraziato Papa Leone XIV per le sue parole.

Sul volo verso l’Angola il Pontefice aveva infatti spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare “come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse. Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me.”