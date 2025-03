Ne Vedremo delle Belle, scontro infuocato tra due dive: vola di tutto

La prima puntata di Ne vedremo delle belle si apre con uno scontro infuocato tra due dive pronte a tutto pur di dominare la scena. Il nuovo programma, che promette colpi di scena e rivalità senza esclusione di colpi, mette a confronto personaggi dello spettacolo in un mix esplosivo di competizione e tensione. Fin da subito, le protagoniste non si risparmiano: battibecchi, accuse e momenti di alta tensione tengono il pubblico con il fiato sospeso. Chi avrà la meglio? Una cosa è certa: lo spettacolo è appena iniziato.

​Ne vedremo delle belle è un talent show italiano trasmesso in prima serata su Rai 1 dal 22 marzo 2025, con la conduzione di Carlo Conti. Il programma vede dieci showgirl, celebri negli anni ’80, ’90 e 2000, sfidarsi in diverse discipline per riaffermare il proprio talento davanti al grande pubblico. ​

Ogni settimana, le concorrenti affrontano cinque prove: canto, ballo, musical, intervista e una sfida a sorpresa, il “derby”. Si sfidano in duelli a coppie, senza sapere in anticipo né l’avversaria né la prova. Le performance sono giudicate da una giuria di tre esperti e dalle showgirl non coinvolte nella sfida. Alla fine, la showgirl con il punteggio più alto vince 20.000 euro, che verranno devoluti in beneficenza all’associazione Una Nessuna Centomila.

Le protagoniste sono:

Matilde Brandi

Laura Freddi

Valeria Marini

Lorenza Mario

Veronica Maya

Angela Melillo

Patrizia Pellegrino

Pamela Prati

Carmen Russo

Adriana Volpe

La giuria è composta da:

Christian De Sica​

Mara Venier

Frank Matano

Durante la prima puntata di Ne vedremo delle belle, Valeria Marini è stata l’unica a animare lo show, contestando la classifica finale e scontrandosi con Pamela Prati. Non solo, ha avuto un battibecco anche con Patrizia Pellegrino, dichiarando di non avere alcun feeling con lei e accusandola di esagerare.

“Io con Patrizia proprio non ho feeling. Poi per me esagera, ma lo sentite che ripete che sarà lei a vincere? Ve lo dico, sto per litigarci. Se continua così noi andiamo a discutere di sicuro. Ragazze se mi dice qualcosa io le dico in faccia che si compra i follower su Instagram”.

Inoltre, ha scherzato sul lancio di un mango in testa alla sua rivale.

In puntata, Patrizia Pellegrino ha fatto finta di nulla, ma dietro le quinte avrebbe espresso il suo malumore alla collega. Secondo quanto dichiarato a Fan Page, la Marini si è scusata per aver scherzato sul lanciare un mango, ma Patrizia ha trovato il gesto aggressivo e inappropriato. Ha accettato le scuse di Valeria, spiegando che preferisce mantenere la serenità e divertirsi, ma ha anche sottolineato l’incoerenza del comportamento della Marini, che da un lato promuove l’armonia e dall’altro istiga situazioni come quella accaduta.