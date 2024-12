Questa sera, martedì 17 dicembre, Jovanotti sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Durante l’intervista, il cantante si è aperto senza filtri, raccontando aneddoti e dettagli sul suo passato, incluso il gossip sul presunto flirt con Valeria Marini.

Valeria Marini in passato aveva confessato di aver vissuto con Jovanotti un amore giovanile, durato circa un anno. Tuttavia, il cantante ha preferito non sbilanciarsi su questo argomento durante l’intervista con la Fagnani:

“Sono un uomo elegante non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei”.