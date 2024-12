Stasera, martedì 17 dicembre, torna Belve con l’ultima puntata della stagione. Ospiti di Francesca Fagnani saranno Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega, pronti a rispondere alle sue domande pungenti. L’influencer si è raccontata tra carriera, amori e verità scomode.

Taylor Mega a Belve: il rapporto con Fedez

Nell’ultima puntata, Francesca Fagnani intervista anche l’influencer Taylor Mega, alias Elisa Todesco, protagonista del dissing tra Tony Effe e Fedez, tema che verrà trattato durante la serata. La scintilla che ha scatenato la polemica è stato un presunto tradimento reciproco: Tony Effe avrebbe avuto una relazione con Chiara Ferragni, mentre Fedez avrebbe tradito sua moglie con Taylor Mega, l’ex fidanzata storica di Tony.

Intercettata da Striscia la Notizia, Taylor Mega ha ammesso di aver avuto un breve flirt con Federico Lucia, definendolo più una cosa fisica, passionale.

Dopo questi scontri, Tony Effe e Fedez si ritroveranno entrambi a Sanremo tra i big. A tal proposito, Taylor Mega ha dichiarato:

“Siamo un po’ alla frutta. Uno fa canzoni belle, l’altro non sa cantare… Ognuno capisce quello che vuole capire”.

Taylor Mega a Belve: la tossicodipendenza e il sesso

Taylor Mega ha sempre parlato apertamente dei suoi problemi di tossicodipendenza. Da adolescente, ha attraversato un periodo difficile, caratterizzato dall’abuso di sostanze:

“Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina“.

A Belve ha raccontato che, mentre era a scuola, sentiva un freddo che non riusciva a togliersi di dosso. Chiese alla professoressa di poter andare in bagno per vomitare e si stava attaccata al termosifone. Da quel momento, ha smesso e sono 13 anni che non tocca più nulla. Un percorso difficile per Taylor Mega, che è riuscita a superarlo grazie al sostegno della sua famiglia.

L’influencer in una lunga intervista a Diva e Donne, rilasciata prima della sua esperienza nel 2019 a L’Isola dei Famosi, parlò anche dei suoi amori famosi e del rapporto con il sesso:

“Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner”.

Alla Fagnani, a tal proposito, ha aggiunto:



“A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica”.

Taylor Mega e il flirt con Cristiano Ronaldo

Taylor Mega ha raccontato di essere stata molto corteggiata nella sua vita e di aver ricevuto avances da Cristiano Ronaldo. Nel corso di un’intervista al podcast Gurulandia, ha rivelato che CR7 le scriveva, precisando però che non era l’unica a ricevere messaggi, poiché il calciatore scriveva a molte ragazze.

Taylor ha aggiunto che, pur avendo risposto, i loro scambi si erano limitati a pochi messaggi. Ha spiegato poi di non vedere alcun beneficio nel trascorrere del tempo con lui, sottolineando che non le piaceva neanche esteticamente e che non avrebbe ricavato nulla da un eventuale incontro intimo.