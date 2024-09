Dal dissing tra Fedez e Tony Effe, in cui è stata coinvolta Taylor Mega, si parla moltissimo di lei e del suo rapporto con i due rapper.

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor? Mega: “No tradimento in coppia aperta”

Fedez ha coinvolto Taylor Mega nel suo dissing contro Tony Effe. La modella, interpellata da Striscia la Notizia, ha confessato di aver avuto un flirt con il rapper, mentre nella trasmissione Le Iene si è lasciata andare con ancora più dettagli su quanto accaduto. “Se Fedez ha tradito Chiara? Beh, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo” ha dichiarato Taylor Mega, parlando della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

Le parole di Taylor Mega su Fedez e Chiara Ferragni

“Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io. È stata una cosa più fisica che passionale” ha sottolineato Taylor Mega, ammettendo di essere rimasta affascinata dai messaggi ricevuti da Fedez. La modella ha voluto sottolineare che lui e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, per questo non considera il loro flirt come un tradimento. Sarà realmente così? Per il momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare.