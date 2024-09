I dettagli riguardanti la relazione tra Taylor Mega e Fedez, inclusi messaggi e reazioni.

Nel podcast di Fabrizio Corona, Taylor Mega ha affermato di aver avuto un rapporto con Fedez, marito di Chiara Ferragni, sostenendo che fossero una "coppia aperta". Ha inoltre rivelato che Fedez avrebbe fatto il primo passo inviandole dei messaggi. Taylor ha definito la loro relazione come un'amicizia unica basata su attrazione fisica e passione. Fedez e Chiara Ferragni non hanno ancora commentato le dichiarazioni di Taylor Mega rilasciate durante l'intervista a Le Iene.

Taylor Mega ha parlato della sua “amicizia unica” con Fedez.

“Fabrizio sostiene che Fedez abbia tradito Chiara con me, ma la realtà è diversa. Perché non esistono tradimenti in una coppia aperta. Cosa voglio dire? Là dove ci sono certe libertà e non c’è esclusività, da parte di entrambi. Sono emerse altre voci, non solo la mia. Dopo la rottura? No, non credo proprio. Non sono stata io a distruggere la loro relazione. Ricorda che quando due persone sono veramente unite, è difficile che terzi possano interferire.

Non ero impegnata sentimentalmente all’epoca. È successo dopo la separazione? No. Chi ha fatto il primo passo? Non io. Tuttavia, ero molto attratta dai messaggi di Fedez, anche se è un po’ imbarazzante ammetterlo. Lo trovavo rassicurante e mi piaceva. Credo che succeda a tutti, quando una persona ti piace, ti manda dei messaggi e ti emozioni un po’. Se ero sentimentalmente coinvolta? No, direi che era più una questione fisica e passionale. Non è che mi mandasse messaggi particolarmente strani. Ma ricorda, ci sono molte coppie così. Alcune coppie sembrano una cosa, ma dietro c’è sempre altro”.

Finora, sia Fedez che Chiara Ferragni non hanno risposto alle affermazioni fatte da Taylor Mega durante l’ultimo episodio de Le Iene.