Fedez ha avuto un'avventura con Taylor nonostante fosse con Chiara? Lei ha dichiarato: "In una relazione aperta, non si può parlare di tradimento".

Da quando Taylor Mega è stata coinvolta da Fedez nel suo disprezzo pubblico verso Tony Effe, il suo nome si è rapidamente diffuso. Quali erano i suoi legami con il rapper e perché ha deciso di interferire nel conflitto con Effe? Fedez, apparentemente, aveva l’aspettativa che lei avrebbe evitato di rispondere, ma lei ha parlato apertamente, toccando anche aspetti personali. Su Striscia la Notizia, ha rivelato un flirt con Fedez, e su Le Iene ha parlato di una relazione aperta. “Fedez ha tradito Chiara? Non puoi definirlo tradimento se parli di una relazione aperta. È un rapporto con più libertà, senza l’esclusività di una relazione tradizionale” – ha detto, facendo riferimento alla vita intima dei Ferragnez – “Questo è quanto ho da dire, non ho cercato di investigare oltre. Ci sono stati altri pettegolezzi, non sono solo io ad essere coinvolta. La nostra relazione era più fisica che passionale.” Ha anche spiegato perché ha deciso di partecipare al disprezzo di Fedez contro Tony, sostenendo di voler “fare i conti” con alcuni problemi non risolti. Chiara Ferragni e Fedez avevano davvero una relazione aperta? Per ora, la coppia non ha commentato la questione.