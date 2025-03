Nonostante l’invito a suo tempo della Rai e il grande successo dello scorso anno, Carlo Conti non sarà alla conduzione dei David di Donatello 2025. Scopriamo il perché di questa scelta e chi ci sarà al suo posto.

David di Donatello 2025: quando sono in programma

Il David di Donatello è un riconoscimento cinematografico italiano, anzi è uno dei premi più prestigiosi in assoluto. L’edizione del 2024 è stata un vero successo e ha visto, ad esempio, vincere il premio come migliore attrice protagonista Paola Cortellesi e, come migliore attore protagonista Michele Riondino. C’è grandissima attesa per i David di Donatello 2025, chi vincerà quest’anno? Intanto vi diciamo la data della cerimonia di premiazione, fissata per il prossimo 7 maggio. La serata andrà in onda, come sempre, su Rai1 ma, chi ci sarà alla conduzione? A quanto pare non sarà Carlo Conti… scopriamo insieme come mai.

David di Donatello, no alla conduzione di Carlo Conti: motivo e sostituto

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello sarà il 7 maggio 2025. Notizia delle ultime ore è che alla conduzione della serata non ci sarà Carlo Conti, nonostante l’invito a suo tempo della Rai e nonostante il grande successo della scorsa edizione. Ma, come mai questa scelta? E’ stato proprio il conduttore toscano a rinunciare alla conduzione della serata, il motivo sono i troppi impegni televisivi, primo fra tutto il nuovo programma “Ne vedremo delle belle”. L’ufficio stampa di Conti ha fatto sapere che il conduttore aveva già informato l’Azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Ma, chi ci sarà al suo posto? TvBlog ha rivelato che ci sono molte possibilità che i David di Donatello 2025 saranno condotti da Mika e Elena Sofia Ricci. Occhio però anche ad Alessandro Cattelan.