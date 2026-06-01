Home > Video > Venexus, il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio Venexus, il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio Presentato a Padova il primo portale italiano per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali: enti pubblici, fondazioni e aziende insieme per lo sviluppo delle comunità locali.... di Adnkronos Pubblicato il 1 Giugno 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Presentato a Padova il primo portale italiano per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali: enti pubblici, fondazioni e aziende insieme per lo sviluppo delle comunità locali. https://www.youtube.com/watch?v=QRtdvBb_-T4