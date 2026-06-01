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Venexus, il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio

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Presentato a Padova il primo portale italiano per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali: enti pubblici, fondazioni e aziende insieme per lo sviluppo delle comunità locali....

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Presentato a Padova il primo portale italiano per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali: enti pubblici, fondazioni e aziende insieme per lo sviluppo delle comunità locali.

https://www.youtube.com/watch?v=QRtdvBb_-T4