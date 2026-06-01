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Ottathycal (Prima Assicurazioni); "Così nasce la partnership con Pininfarina"

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Il CEO di Prima Assicurazioni George Ottathycal spiega come è nata la collaborazione con Pininfarina che ha disegnato la nuova livrea delle moto che debutteranno nel Gran Premio d'Italia al Mugello...

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Il CEO di Prima Assicurazioni George Ottathycal spiega come è nata la collaborazione con Pininfarina che ha disegnato la nuova livrea delle moto che debutteranno nel Gran Premio d’Italia al Mugello

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