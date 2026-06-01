Home > Video > Ottathycal (Prima Assicurazioni); "Così nasce la partnership con Pininfarina" Ottathycal (Prima Assicurazioni); "Così nasce la partnership con Pininfarina" Il CEO di Prima Assicurazioni George Ottathycal spiega come è nata la collaborazione con Pininfarina che ha disegnato la nuova livrea delle moto che debutteranno nel Gran Premio d'Italia al Mugello... di Adnkronos Pubblicato il 1 Giugno 2026 alle 12:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il CEO di Prima Assicurazioni George Ottathycal spiega come è nata la collaborazione con Pininfarina che ha disegnato la nuova livrea delle moto che debutteranno nel Gran Premio d’Italia al Mugello https://www.youtube.com/watch?v=1QUasA_wAAk