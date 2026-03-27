Claudio Baglioni è una delle figure artistiche più conosciute ed apprezzate in Italia e nel mondo con centinaia di migliaia di dischi venduti ed una carriera che ha saputo renderlo di successo nell’arco di mezzo secolo e che ancora oggi gode di rispetto e caratura anche se il tramonto professionale è sempre più vicino.

Claudio Baglioni, la carriera ormai finita

Claudio Baglioni sta per dire definitivamente stop all’attività artistica dopo 50 anni di carriera che lo hanno vista fronteggiare importanti cambiamenti all’interno della musica italiana. Lui si è evoluto, restando fedele al suo stile sia vocale che musicale, continuando ad avere successo.

L’ultimo tour ci sarà a partire dal prossimo 29 giugno e lo vedrà calcare i più importanti palazzetti e stadi della nazione per cantare i successi più famosi con i suoi fans per un’ultima importante volta.

Dopodichè si ritirerà dalle scene per godersi il meritato riposo con la certezza di restare nell’olimpo della musica leggera italiana come uno dei maggiori esponenti del talento artistico italiano nel mondo.

Il lutto improvviso ed inatteso

Claudio Baglioni è stato colpito da un improvviso lutto, a lasciarci uno dei più grandi pianisti italiani che con Baglioni ha condiviso decenni di carriera ed è stato parte attiva dei suoi dischi, nonché dei suoi tour live.

E’ infatti morto all’età di 77 anni Walter Savelli, un grandissimo pianista. Con Baglioni il rapporto è stato continuativo dal 1981 al 2000 per poi affiancarlo nei concerti live, su tutti “Tutto in un abbraccio” nel 2003 e “O’Scia” del 2006.

Come riportato da TVZap.it Savelli non è stato solo un artista ma anche un ottimo insegnante di pianoforte con pubblicazioni di libri per imparare a suonare lo strumento anche se si ha poca o nessuna esperienza.

Savelli ha fatto parlare per sé la propria musica ed il proprio talento. Forse è proprio per questo che il suo addio è stato percepito in modo così forte da chi ha avuto il piacere di lavorarci assieme come il grande Baglioni.