Laura Pausini si sente male, ferma il concerto e si fa portare l'ossigeno sul palco

(Adnkronos) - Imprevisto per Laura Pausini durante il concerto a Quito, in Ecuador. La cantante non si sente bene e, a un certo punto, decide di fermarsi e farsi portare dell'ossigeno. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il momento in cui, dietro le quinte, la sua assistente personale la aiuta a...

(Adnkronos) – Imprevisto per Laura Pausini durante il concerto a Quito, in Ecuador. La cantante non si sente bene e, a un certo punto, decide di fermarsi e farsi portare dell’ossigeno. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il momento in cui, dietro le quinte, la sua assistente personale la aiuta a indossare la mascherina. Come mostrano altri video pubblicati online, Pausini torna subito sul palco, continuando a indossare la maschera d’ossigeno e poi chiede: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”.

Con ogni probabilità sembra che il malore sia stato causato dall’altitudine.

Quito, la capitale dell’Ecuador, si trova infatti a circa 2.850 metri sul livello del mare: per chi non è abituato alla pressione atmosferica più bassa e all’ossigeno ridotto nell’aria, conseguenze come vertigini e difficoltà respiratorie sono comuni, specie dopo uno sforzo fisico come quello che richiede una lunga esibizione.

Dopo qualche momento di stop, in cui ha indossato la maschera per l’ossigeno, il concerto è ripreso e la cantante ha ricominciato a cantare (in spagnolo) le sue hit.

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