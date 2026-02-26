La serata cover del 76° Festival di Sanremo si preannuncia come uno degli appuntamenti più spettacolari dell’edizione, grazie a un incontro artistico che unisce mondi e sensibilità differenti. Protagonisti Fedez e Marco Masini che, insieme al violoncellista HAUSER, daranno vita a una performance capace di fondere tradizione e sperimentazione sul palco del Teatro Ariston con “Meravigliosa creatura“.
Fedez e Marco Masini con HAUSER: un incontro internazionale sul palco dell’Ariston
Una sinergia sorprendente e dal respiro globale illuminerà la serata delle cover al 76° Festival di Sanremo. Fedez e Marco Masini, in gara con il brano “Male necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), porteranno sul palco del Teatro Ariston un’esibizione fuori dagli schemi. Con loro ci sarà un ospite d’eccezione: HAUSER, tra i violoncellisti più noti e magnetici della scena internazionale.
Il trio proporrà “Meravigliosa creatura”, celebre capolavoro di Gianna Nannini, riletta in una chiave completamente nuova. La promessa è quella di una performance capace di fondere pathos, forza espressiva e atmosfere orchestrali, trasformando un classico della musica italiana in un’esperienza sonora inedita. Come annunciato, sarà “una versione inedita che unirà intensità emotiva, potenza interpretativa e suggestioni orchestrali”, destinata a rendere la serata uno dei momenti più attesi e sorprendenti del Festival.
Serata cover Sanremo, perché Fedez & Masini hanno scelto “Meravigliosa creatura”: significato e testo
La presenza di HAUSER aggiunge una dimensione ulteriore a questo incontro tra generazioni e linguaggi differenti. Dopo aver ridefinito il ruolo del violoncello attraverso la fusione di classica, pop e rock, l’artista ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, conquistando un pubblico trasversale. La sua travolgente interpretazione di “Smooth Criminal” lo ha imposto come fenomeno globale e membro fondatore dei 2Cellos, aprendo la strada a collaborazioni con star internazionali e consolidando uno stile energico e virtuosistico. In questo contesto, l’unione con Fedez e Marco Masini rappresenta molto più di un semplice duetto: è un dialogo tra sensibilità artistiche diverse che si incontrano per dare vita a qualcosa di unico.
Meravigliosa creatura
Molti mari e fiumi
Attraverserò
Dentro la tua terra
Mi ritroverai
Turbini e tempeste
Io cavalcherò
Volerò tra i fulmini
Per averti
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
Luce dei miei occhi
Brilla su di me
Voglio mille lune
Per accarezzarti
Pendo dai tuoi sogni
Veglio su di te
Non svegliarti, non svegliarti
Non svegliarti ancora
Meravigliosa creatura, sei sola al mondo
Meravigliosa paura di averti accanto
Occhi di sole, mi tremano le parole
Amo la vita meravigliosa
Meravigliosa creatura, un bacio lento
Meravigliosa paura di averti accanto
All’improvviso tu scendi nel paradiso
Muoio d’amore meraviglioso
Meravigliosa creatura
Meravigliosa
Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore
Amo la vita meravigliosa
