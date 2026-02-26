Fedez e Masini a Sanremo 2026: tra testo, significato e nuova interpretazione...

Fedez e Masini in una nuova chiave per la serata delle cover di Sanremo 2026: “Meravigliosa creatura” tra emozione e sperimentazione sul palco.

La serata cover del 76° Festival di Sanremo si preannuncia come uno degli appuntamenti più spettacolari dell’edizione, grazie a un incontro artistico che unisce mondi e sensibilità differenti. Protagonisti Fedez e Marco Masini che, insieme al violoncellista HAUSER, daranno vita a una performance capace di fondere tradizione e sperimentazione sul palco del Teatro Ariston con “Meravigliosa creatura“.

Fedez e Marco Masini con HAUSER: un incontro internazionale sul palco dell’Ariston

Una sinergia sorprendente e dal respiro globale illuminerà la serata delle cover al 76° Festival di Sanremo. Fedez e Marco Masini, in gara con il brano “Male necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), porteranno sul palco del Teatro Ariston un’esibizione fuori dagli schemi. Con loro ci sarà un ospite d’eccezione: HAUSER, tra i violoncellisti più noti e magnetici della scena internazionale.

Il trio proporrà “Meravigliosa creatura”, celebre capolavoro di Gianna Nannini, riletta in una chiave completamente nuova. La promessa è quella di una performance capace di fondere pathos, forza espressiva e atmosfere orchestrali, trasformando un classico della musica italiana in un’esperienza sonora inedita. Come annunciato, sarà “una versione inedita che unirà intensità emotiva, potenza interpretativa e suggestioni orchestrali”, destinata a rendere la serata uno dei momenti più attesi e sorprendenti del Festival.

Serata cover Sanremo, perché Fedez & Masini hanno scelto “Meravigliosa creatura”: significato e testo

La presenza di HAUSER aggiunge una dimensione ulteriore a questo incontro tra generazioni e linguaggi differenti. Dopo aver ridefinito il ruolo del violoncello attraverso la fusione di classica, pop e rock, l’artista ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, conquistando un pubblico trasversale. La sua travolgente interpretazione di “Smooth Criminal” lo ha imposto come fenomeno globale e membro fondatore dei 2Cellos, aprendo la strada a collaborazioni con star internazionali e consolidando uno stile energico e virtuosistico. In questo contesto, l’unione con Fedez e Marco Masini rappresenta molto più di un semplice duetto: è un dialogo tra sensibilità artistiche diverse che si incontrano per dare vita a qualcosa di unico.

Meravigliosa creatura

Molti mari e fiumi

Attraverserò

Dentro la tua terra

Mi ritroverai

Turbini e tempeste

Io cavalcherò

Volerò tra i fulmini

Per averti

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo

Meravigliosa paura di averti accanto

Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore

Amo la vita meravigliosa

Luce dei miei occhi

Brilla su di me

Voglio mille lune

Per accarezzarti

Pendo dai tuoi sogni

Veglio su di te

Non svegliarti, non svegliarti

Non svegliarti ancora

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo

Meravigliosa paura di averti accanto

Occhi di sole, mi tremano le parole

Amo la vita meravigliosa

Meravigliosa creatura, un bacio lento

Meravigliosa paura di averti accanto

All’improvviso tu scendi nel paradiso

Muoio d’amore meraviglioso

Meravigliosa creatura

Meravigliosa

Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore

Amo la vita meravigliosa