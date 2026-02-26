Serata cover a Sanremo 2026: Eddie Brock e Fabrizio Moro uniscono generazioni e portano sul palco il brano "Portami via".

Eddie Brock debutta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Avvoltoi”, un brano che segna il suo ingresso sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Tra emozioni autentiche e testi senza filtri, il giovane artista si prepara a un’esibizione speciale insieme a Fabrizio Moro con “Portami via“, trasformando la serata cover in un incontro generazionale ricco di intensità e musica dal vivo.

Eddie Brock: debutto a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”

Eddie Brock si presenta per la prima volta sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Avvoltoi”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Atlantic Records Italy / Sangita Records / Warner Music Italy. Il pezzo segna l’esordio sanremese dell’artista, che arriva all’Ariston forte del successo del singolo “Non è mica te”, certificato Disco d’Oro FIMI e ascoltato oltre 23 milioni di volte in streaming.

L’esperienza del Festival è solo il primo passo di un percorso che proseguirà con l’uscita del nuovo progetto “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)” il 6 marzo, contenente brani inediti come “Il tuo universo” e versioni speciali di “Portami Via” registrate in studio con Fabrizio Moro. Eddie Brock incontrerà i fan in un Instore Tour che toccherà città come Roma e Milano, anticipando l’AMARSI TOUR 2026, con partenza il 26 marzo a Milano.

Serata cover Sanremo, perché Eddie Brock ha scelto “Portami via”: significato e testo

Durante la serata delle cover, venerdì 27 febbraio, Eddie Brock sarà accompagnato sul palco da Fabrizio Moro per un duetto su “Portami via”, uno dei brani più intensi e celebri del repertorio di Moro. La scelta della canzone non è casuale: “Portami via è una canzone che parla di fuga emotiva, fragilità, desiderio di essere salvati quando tutto sembra troppo”, afferma Eddie, sottolineando come temi simili attraversino anche il suo stile musicale, sempre attento alle crepe interiori e alle emozioni autentiche.

Brock a Il Foglio ha raccontato: “Fabrizio Moro mi ha messo a mio agio, mi ha invitato a casa sua a cena. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto umano prima ancora di cantare. Abbasso la testa e imparo da lui”. La loro performance promette di essere uno dei momenti più intensi della serata, un incontro tra due generazioni che unisce forza narrativa e sincerità emotiva sul palco del Festival.

Portami via

Tu portami via

Dalle ostilità dei giorni che verranno

Dai riflessi del passato perché torneranno

Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l’ipocondria

Tu portami via

Dalla convinzione di non essere abbastanza forte

Quando cado contro un mostro più grande di me

Consapevole che a volte basta prendere la vita così com’è

Così com’è

Imprevedibile

Portami via dai momenti

Da questi anni invadenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via

Tu portami via

Quando torna la paura e non so più reagire

Dai rimorsi degli errori che continuo a fare

Mentre lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro a una bugia

Tu portami via

Se c’è un muro troppo alto per vedere il mio domani

E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani

Se fra tante vie d’uscita mi domando quella giusta chissà dov’è

Chissà dov’è

È imprevedibile

Portami via dai momenti

Da tutto il vuoto che senti

Dove niente potrà farmi più del male ovunque sia

Amore mio portami via

Tu

Tu sai comprendere

Questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà

Da qui all’eternità

Tu non ti arrendere

Portami via dai momenti

Da questi anni violenti

Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia

Amore mio portami via