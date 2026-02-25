Per la serata cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga porta sul palco Tony Pitony per reinterpretare The Lady Is a Tramp, un classico degli anni ’40. La scelta del brano riflette lo spirito anticonformista e irriverente del duo, pronto a trasformare l’Ariston in un palcoscenico di satira, ironia e virtuosismo vocale.

Ditonellapiaga e Tony Pitony: un duo che rompe gli schemi sul palco dell’Ariston

Per la serata cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga – al secolo Margherita Carducci, 29enne romana – ha scelto di affiancarsi a Tony Pitony, cantante noto per il suo stile provocatorio e anticonvenzionale. Grazie all’artista di Che fastidio!, il duo promette di portare sul palco dell’Ariston una performance che unisce irriverenza e originalità. “Ho deciso di portare Tony perché è un artista irriverente. La mia partecipazione al Festival è un po’ in questo senso: voglio essere pazzerella“, ha dichiarato Ditonellapiaga.

Pitony, originario di Siracusa e diventato virale per le sue performance mascherate da Elvis Presley, è noto per testi espliciti e provocatori che mescolano teatro, elettronica e trash, in un approccio definito dallo stesso artista come “ricerca creativa lungo un filo che unisce influenze apparentemente distanti”. Insieme, i due porteranno sul palco The Lady Is a Tramp, canzone simbolo degli anni ’40 resa celebre da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald, scelta per la sua ironia e il suo spirito anticonformista.

La canzone, originariamente scritta da Richard Rodgers e Lorenz Hart per il musical Babes in Arms, satirizza l’alta società newyorkese attraverso gli occhi di una protagonista che sfida le regole imposte, e sarà reinterpretata in chiave essenziale con solo piano e voce.

Serata cover Sanremo, perché Ditonellapiaga ha scelto “The lady is a tramp”: significato e testo

Il brano scelto per la serata cover non è solo un classico intramontabile, ma anche un manifesto di indipendenza e ironia. Ditonellapiaga e Pitony si confrontano con un pezzo che ha attraversato decenni. “Per la serata cover avevo l’esigenza di fare una cosa poliedrica e musicalmente molto diversa dal mio brano in gara“, ha spiegato l’artista. Tra ironia, satira sociale e virtuosismo vocale, la loro performance si annuncia come uno dei momenti più sorprendenti e anticonformisti della serata.

The Lady Is a Tramp: il testo

She gets too hungry, for dinner at eight

She likes the theater and never comes late

She never bothers, with people she’d hate

That’s why the lady is a tramp

Doesn’t like dice games, with barons or earls

Won’t go to Harlem in ermine and pearls

Won’t dish the dirt with the rest of the girls

That’s why this chick is a tramp

She loves the free, cool wind in her hair

Life without care

She’s broke and it’s oak

Doesn’t like California, it’s cold and it’s damp

That’s why the lady is a tramp

She gets far too hungry, they wait there for dinner at eight

She adores the theater however doesn’t get there late

She’d never bother with someone she’d hate

That is why the lady is a tramp

Doesn’t like dice games with barons and earls

Never makes a trip up to Harlem, driving shiny Lincoln’s and Ford’s

She won’t dish the dirt, with the rest of those broads

That’s why this chick is a Tramp

She loves the free, fine, wild, knocked out, coo coo, groovy wind in her hair

Life’s without a care

She’s broke, but it’s oak

She loathes California, it’s so cold, and so damp

That’s why the lady, that’s why the lady

That’s why the lady is a tramp

The Lady Is a Tramp: la traduzione in italiano

Lei ha troppa fame, per cenare alle otto

Le piace il teatro e non arriva mai in ritardo

Non si preoccupa mai, con persone che odierebbe

Ecco perché la signora è una vagabonda

Non le piace giocare a dadi con baroni o conti

Non andrà ad Harlem in ermellino e perle

Non spargerà fango con le altre ragazze

Ecco perché questa tipa è una vagabonda

Lei ama il vento libero e fresco tra i capelli

Una vita senza preoccupazioni

Lei al verde, ma va bene

Non le piace la California, è fredda e umida

Ecco perché la signora è una vagabonda

Lei ha troppa fame, loro aspettano lì per cena alle otto

Adora il teatro, ma non arriva tardi

Non ci andrebbe mai con qualcuno che odierebbe

Ecco perché la signora è una vagabonda

Non le piace giocare a dadi con baroni e conti

Non fa mai un salto ad Harlem, guidando Lincoln e Ford scintillanti

Non vuole sparlare di niente, con il resto di quelle tipacce

Ecco perché questa tipa è una vagabonda

Ama il vento libero, raffinato e selvaggio tra i suoi capelli

La vita è senza preoccupazioni

È al verde, ma va bene

Detesta la California, è così fredda e così umida

Ecco perché la signora, ecco perché la signora

Ecco perché la signora è una vagabonda