Per la serata cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga porta sul palco Tony Pitony per reinterpretare The Lady Is a Tramp, un classico degli anni ’40. La scelta del brano riflette lo spirito anticonformista e irriverente del duo, pronto a trasformare l’Ariston in un palcoscenico di satira, ironia e virtuosismo vocale.
Ditonellapiaga e Tony Pitony: un duo che rompe gli schemi sul palco dell’Ariston
Per la serata cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga – al secolo Margherita Carducci, 29enne romana – ha scelto di affiancarsi a Tony Pitony, cantante noto per il suo stile provocatorio e anticonvenzionale. Grazie all’artista di Che fastidio!, il duo promette di portare sul palco dell’Ariston una performance che unisce irriverenza e originalità. “Ho deciso di portare Tony perché è un artista irriverente. La mia partecipazione al Festival è un po’ in questo senso: voglio essere pazzerella“, ha dichiarato Ditonellapiaga.
Pitony, originario di Siracusa e diventato virale per le sue performance mascherate da Elvis Presley, è noto per testi espliciti e provocatori che mescolano teatro, elettronica e trash, in un approccio definito dallo stesso artista come “ricerca creativa lungo un filo che unisce influenze apparentemente distanti”. Insieme, i due porteranno sul palco The Lady Is a Tramp, canzone simbolo degli anni ’40 resa celebre da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald, scelta per la sua ironia e il suo spirito anticonformista.
La canzone, originariamente scritta da Richard Rodgers e Lorenz Hart per il musical Babes in Arms, satirizza l’alta società newyorkese attraverso gli occhi di una protagonista che sfida le regole imposte, e sarà reinterpretata in chiave essenziale con solo piano e voce.
Serata cover Sanremo, perché Ditonellapiaga ha scelto “The lady is a tramp”: significato e testo
Il brano scelto per la serata cover non è solo un classico intramontabile, ma anche un manifesto di indipendenza e ironia. Ditonellapiaga e Pitony si confrontano con un pezzo che ha attraversato decenni. “Per la serata cover avevo l’esigenza di fare una cosa poliedrica e musicalmente molto diversa dal mio brano in gara“, ha spiegato l’artista. Tra ironia, satira sociale e virtuosismo vocale, la loro performance si annuncia come uno dei momenti più sorprendenti e anticonformisti della serata.
The Lady Is a Tramp: il testo
She gets too hungry, for dinner at eight
She likes the theater and never comes late
She never bothers, with people she’d hate
That’s why the lady is a tramp
Doesn’t like dice games, with barons or earls
Won’t go to Harlem in ermine and pearls
Won’t dish the dirt with the rest of the girls
That’s why this chick is a tramp
She loves the free, cool wind in her hair
Life without care
She’s broke and it’s oak
Doesn’t like California, it’s cold and it’s damp
That’s why the lady is a tramp
She gets far too hungry, they wait there for dinner at eight
She adores the theater however doesn’t get there late
She’d never bother with someone she’d hate
That is why the lady is a tramp
Doesn’t like dice games with barons and earls
Never makes a trip up to Harlem, driving shiny Lincoln’s and Ford’s
She won’t dish the dirt, with the rest of those broads
That’s why this chick is a Tramp
She loves the free, fine, wild, knocked out, coo coo, groovy wind in her hair
Life’s without a care
She’s broke, but it’s oak
She loathes California, it’s so cold, and so damp
That’s why the lady, that’s why the lady
That’s why the lady is a tramp
The Lady Is a Tramp: la traduzione in italiano
Lei ha troppa fame, per cenare alle otto
Le piace il teatro e non arriva mai in ritardo
Non si preoccupa mai, con persone che odierebbe
Ecco perché la signora è una vagabonda
Non le piace giocare a dadi con baroni o conti
Non andrà ad Harlem in ermellino e perle
Non spargerà fango con le altre ragazze
Ecco perché questa tipa è una vagabonda
Lei ama il vento libero e fresco tra i capelli
Una vita senza preoccupazioni
Lei al verde, ma va bene
Non le piace la California, è fredda e umida
Ecco perché la signora è una vagabonda
Lei ha troppa fame, loro aspettano lì per cena alle otto
Adora il teatro, ma non arriva tardi
Non ci andrebbe mai con qualcuno che odierebbe
Ecco perché la signora è una vagabonda
Non le piace giocare a dadi con baroni e conti
Non fa mai un salto ad Harlem, guidando Lincoln e Ford scintillanti
Non vuole sparlare di niente, con il resto di quelle tipacce
Ecco perché questa tipa è una vagabonda
Ama il vento libero, raffinato e selvaggio tra i suoi capelli
La vita è senza preoccupazioni
È al verde, ma va bene
Detesta la California, è così fredda e così umida
Ecco perché la signora, ecco perché la signora
Ecco perché la signora è una vagabonda