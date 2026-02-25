Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Ditonellapiaga, al suo debutto sul palco dell’Ariston come solista. Vediamo insieme di conoscerla meglio.

Sanremo 2026, chi è Ditonellapiaga? Il vero nome, età, dove vive e curiosità sulla cantante

Pseudonimo di Margherita Carducci, Ditonellapiaga è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Nata a Roma il 5 febbraio del 1997 (ha quindi 29 anni), quest’anno ha debuttato come solista sul palco dell’Ariston con il brano “Che fastidio!“, uno dei pezzi più apprezzati in gara. Laureata al Dams indirizzo teatrale, oggi la cantante vive con la famiglia tra Trionfale e La Giustiniana (Roma). Fin da bambina ha coltivato la passione per la musica anche se, prima di trasformare la sua passione nel suo lavoro, Margherita ha fatto diversi lavori, come baby sitter e cameriera. La sua carriera musicale prende il via tra il 2019 e il 2020, quando inizia a collaborare con BBprod, duo di produttore romani formato da Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari. Ecco poi il primo singolo “Parli”. Nel 2020 ottiene un contratto discografico con l’etichetta Dichi Belli, entrando a far parte del gruppo della BMG Rights Management. A dicembre dello stesso anno esce il singolo “Morphina“, mentre nel 2022 ecco il suo primo album “Camouflage.” Nello stesso anno partecipa a Sanremo in coppia con Donatella Rettore col brano “Chimica”.

Sanremo 2026, chi è Ditonellapiaga: la vita privata della cantante

Ditonellapiaga, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!” è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Nel 2024 aveva dichiarato di essere fidanzata, senza però mai rivelare l’identità del compagno. Come si classificherà la cantante romane a Sanremo 2026? Staremo a vedere.