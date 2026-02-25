Prima polemica a Sanremo 2026. Protagonista Ditonellapiaga con Miss Italia che ha avviato contro di lei azioni legali. Ma, come mai? Ecco i dettagli.

Sanremo 2026, Miss Italia contro Ditonellapiaga: “Avviate azioni legali”

Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è Ditonellapiaga con la sua “Che fastidio!” che, tra l’altro, ieri sera, durante la prima serata del Festival, si è classificata nelle prime cinque posizioni.

Ma attenzione, perché il Concorso Miss Italia ha contestato, in una note “l’uso indebito della denominazione Miss Italia da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito. Il testo della canzone, inoltre, contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso.” I rappresentanti del Concorso hanno proseguito dicendo: “tale condotto risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti. Per tali ragioni il Concorso Miss Italia ha conferito mandato agli Avvocati Prof. Avv. Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca affinché intraprendano le più opportune azioni giudiziarie volte a inibire l’ulteriore utilizzo della denominazione ‘Miss Italia’ e a ottenere il risarcimenti dei danni subiti e subendi.”

Sanremo 2026, la replica di Ditonellapiaga

Durante la conferenza stampa, la stessa Ditonellapiaga ha replicato a una possibile azione legale nei suoi confronti da parte del Concordo di Miss Italia: “nessun insulto, è un testo che parla di me e del rapporto con me stessa, della perfezione.”. L’artista si è anche detta sorpresa della polemica: “se loro lo hanno ritenuto offensivo, evidentemente non hanno la sensibilità per poter capire che parlo di me e non parlo male del concorso.” Sulla parola “disperate” al centro delle contestazioni, Ditonellapiaga ha spiegato che è stata decontestualizzata e che non ha mai che le concorrenti sono disperate: “il testo parla di me, che sto male e vivo male la mia bellezza. Mi sembra assurdo parlare di un testo che non è uscito. E’ facile estrapolare una frase senza il contesto, e un attimo dopo sembra che io dica che Miss Italia è una disperata o una sfigata. Non ho mai detto questo.”