Il 24 febbraio Tullio De Piscopo ha compiuto 80 anni, un traguardo che celebra non solo la sua carriera leggendaria, ma anche il ritorno sul palco di Sanremo nella serata delle cover. Il suo brano iconico, “Andamento lento”, unisce passato e presente in un unico ritmo senza tempo, insieme a LDA e Aka 7even.

Serata cover Sanremo 2026: un compleanno importante per Tullio De Piscopo

Il 24 febbraio Tullio De Piscopo ha raggiunto l’importante traguardo degli 80 anni. Un’età che non segna la fine di un percorso, ma l’inizio di un anno carico di eventi, celebrazioni e nuove iniziative artistiche. La carriera del batterista e compositore napoletano continua a essere fondamentale nella storia della musica italiana e internazionale, confermando la sua capacità di innovare e attraversare generazioni. Questo anniversario straordinario segna un momento di riflessione sul contributo di De Piscopo, il cui talento ha influenzato linguaggi musicali diversi, mantenendo sempre al centro il ritmo come elemento identitario.

Serata cover Sanremo, perché LDA & Aka 7even ha scelto “Andamento lento”: significato e testo

La coincidenza tra il compleanno di De Piscopo e l’inizio del Festival di Sanremo 2026 assume un significato speciale. Venerdì 27 febbraio, durante la serata dei duetti, l’artista tornerà sul palco del Teatro Ariston insieme a LDA e Aka 7even per eseguire “Andamento lento”, brano che ha definito un’epoca.

Come ricorda lo stesso De Piscopo: “Sanremo è una città che ha fatto parte della mia vita fin da quando ero giovanissimo. Tornarci oggi, 38 anni dopo il debutto di Andamento Lento nel 1988, è un’emozione fortissima: incredibile pensare che questo brano non sia mai più stato suonato su quel palco. Farlo oggi, insieme a LDA e AKA 7EVEN, giovani napoletani come me, è qualcosa di speciale”.

Anche i giovani interpreti sottolineano a Radio Italia il valore della collaborazione: Aka 7even afferma che la vera domanda è “perché non avremmo dovuto sceglierlo?”, mentre LDA aggiunge: “Il maestro ha compiuto 80 anni da poco e ci ha dato l’onore di inserire ‘Andamento lento’ nel disco”.

Un ritorno che celebra la continuità tra passato e presente, chiudendo un cerchio simbolico e rinnovando il legame tra generazioni diverse nel segno del ritmo.

Andamento lento

Scivola, come un’onda libera ti porta via

Andamento lento questa melodia

Risonanze nere senza ipocrisia

Andare un po’ più su

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Libero, magico e suadente questo ritmo che

Vibra sotto pelle, eccitandoti

Picchio sempre forte, non mi arrenderò

Andare un po’ più su

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Andamento, andamento, andamento, andamento (Eh, oh, eh, oh)

Andamento lento

Andamento lento (Lento, lento)

E vieni, vieni con me (Oh, oh)

E vieni, vieni con me (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, vien’ appriess a me

Show me, show me the way (Oh, oh)

Show me, show me the way (Eh, oh)

Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento

Andamento lento (Oh, eh)