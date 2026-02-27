La serata delle cover al Teatro Ariston promette di essere un ponte tra generazioni e stili musicali. Samurai Jay interpreta Baila Morena di Zucchero, affiancato da Belén Rodríguez e Roy Paci, trasformando un classico in un’esperienza nuova per Millennial e Gen Z, tra nostalgia, talento dal vivo e riarrangiamenti sorprendenti.

Samurai Jay: il debutto sul palco dell’Ariston

Tra i 30 protagonisti del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026, spicca Samurai Jay, al suo esordio assoluto nella celebre kermesse. Il rapper campano porta in gara il brano inedito Ossessione, segnando così il debutto ufficiale sul prestigioso palco della 76ª edizione del Festival.

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. Il suo pseudonimo nasce quasi per gioco: “Samurai” gli viene affibbiato da un amico che lo vedeva spesso turbato o “sconvolto”, mentre “Jay” richiama il suo nome di battesimo, Gennaro, o Genny tra amici.

Serata cover Sanremo, perché Samurai Jay ha scelto “Baila morena”: significato e testo

“Roy Paci è stata una scelta istintiva, calzava a pennello con il nostro riarrangiamento”, ha spiegato Samurai Jay, come riportato dall’Adnkronos, mentre riguardo Belén ha aggiunto: “Con ‘Baila Morena’ chi più di Belén? È la scelta più adatta. E poi mi ha sorpreso la sua umanità, è una persona incredibile, super alla mano. Vedrete, ha veramente spaccato”. Il legame tra Belén e il Teatro Ariston è ormai storico: nel 2010 cantò con Toto Cutugno in una serata di duetti, nel 2011 co-condusse il Festival accanto a Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, e nel 2012 tornò sul palco d’emergenza insieme a Morandi e Canalis, lasciando il segno con un abito di Fausto Puglisi e il suo celebre tatuaggio a forma di farfalla.

Il brano sprigiona energia e sensualità in ogni nota. Racconta di un’attrazione intensa che prende vita durante una notte di balli al chiaro di luna. Al centro della storia c’è una donna bruna, la “morena”, dal fascino misterioso e seducente, mentre la danza diventa simbolo di desiderio e della magia dell’istante.

Baila morena

It blows my mind now that I found you

Deep in the night of tequila, boom-boom

Slide by me, sexy thing, sexy and fine

I got my eyes on you all of the time, yeah

You’ve got to have chaos burnin’ in you

To make you open like a flower in bloom

Hell lives inside you next to paradise

The moon and sun have come to watch your shine

Baby, the night is on fire

Yea, we’re flames in the sky

Flashin’ through the night, what you say?

Baila, baila morena (yeah)

Sotto questa luna piena (yeah)

Under the moonlight (come on, y’all)

Under the moonlight

Go chica, go cocca, keep it all shakin’

You know tonight somethin’s up for the takin’

My heart is gold, heart of a saint

With you beside me, girl, oh, then I ain’t

Baby, the night is on fire

Yea, we’re flames in the sky

A scandal in the night, what you say?

Baila, baila morena (yeah)

Sotto questa luna piena (yeah)

Under the moonlight (come on, yeah)

Baila, under the moonlight (yeah, come on)

Sotto questa luna piena (you got it)

Baila morena (you got it going, come on, girl)

Yeah yeah yeah

(Yeah yeah yeah, ooh)

(Yeah yeah yeah)

(Ah, yeah, set me free, set me free)

You got me hurtin’ so bad, so bad

I got to have it, so bad

What you say? (What you say?)

Baila, baila morena (yeah)

Sotto questa luna piena (one more time)

Under the moonlight (yeah)

E baila, under the moonlight (yeah, come on, girl)

Sotto questa luna piena (yeah)

Baila morena (come on, girl, come on)

Sotto questa luna piena (yeah)

Sotto questa luna piena (yeah, yeah)

Sotto questa luna piena (yeah, set me free, yeah)

Under the moonlight