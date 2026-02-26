Maria Antonietta e Colombre reinterpretano “Il mondo”: complicità e musica protagoniste della notte delle cover a Sanremo 2026.

La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’edizione, soprattutto per l’incontro tra amicizia e musica che vedrà protagonisti Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas. La scelta di reinterpretare “Il mondo” di Jimmy Fontana non è soltanto un omaggio a un classico intramontabile, ma anche il simbolo di un legame artistico e umano che si rinnova sul palco dell’Ariston.

Un’amicizia che diventa musica: i protagonisti sul palco di Sanremo 2026

L’intesa tra i tre affonda le sue radici agli esordi del cammino artistico di Maria Antonietta come riportato da La CNews24. “Dario ha prodotto il mio primo disco nel 2012, sono andata in Calabria nel suo studio a registrarlo“. Un’esperienza condivisa fin dall’inizio anche con Colombre: “Io sono andato con lei, ci conoscevamo da pochissimo. Da quel momento Dario è diventato il nostro padrino“. Un legame nato in studio di registrazione e cresciuto nel tempo, fino a tradursi oggi in una collaborazione sul palco più celebre della musica italiana.

Non manca una vena di ironia nel racconto dell’invito: “Questa è la ragione per cui si è sentito ricattato al punto di accettare l’invito per forza“, scherzano. E ancora: “Dario ci ha detto: ‘vengo solo perché siete voi, ho finito il tour, sono stanco morto'”». Tra affetto e battute, il trio si prepara così a uno dei momenti più attesi della serata. Intanto Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita oltre che nella musica, arrivano al Festival con il brano La felicità e basta, nato dopo aver riscoperto vecchie bozze scritte insieme e culminato nel progetto condiviso iniziato con Luna di miele.

Serata cover Sanremo, perché Maria Antonietta & Colombre hanno scelto “Il mondo”: significato e testo

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Maria Antonietta e Colombre porteranno sul palco del Teatro Ariston una rilettura di uno dei brani più iconici della tradizione musicale italiana: Il mondo di Jimmy Fontana. Per la serata dedicata alle cover, il duo sarà affiancato da Brunori Sas, tra le rivelazioni più apprezzate della passata edizione del Festival. Per il cantautore calabrese si tratta di un ritorno all’Ariston dopo la partecipazione con L’albero delle noci, esperienza che aveva segnato un momento importante del suo percorso recente. La sua presenza accanto alla coppia assume un significato speciale, radicato in un legame che va oltre la collaborazione musicale. “Dario Brunori è un nostro caro amico, oltre che un cantautore che stimiamo molto“, hanno raccontato i due artisti, sottolineando la profondità di un rapporto costruito nel tempo.

Il mondo

No

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Oh mondo

Soltanto adesso io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

