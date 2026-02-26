Il palco di Sanremo 2026 si prepara a ospitare un incontro esplosivo tra generazioni musicali: Elettra Lamborghini porterà la sua energia e il suo stile pop per una speciale cover di “Aserejé”, il celebre tormentone delle Las Ketchup, riportando alla ribalta un classico degli anni Duemila in chiave moderna.

Le sorelle Las Ketchup e la cover di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Lola, Pilar e Lucía Muñoz, tre sorelle di Cordova nate in una famiglia di musicisti, hanno dato vita agli inizi degli anni Duemila al fenomeno musicale noto come Las Ketchup. Figlie d’arte, il loro nome rende omaggio al padre Juan Muñoz, celebre chitarrista di flamenco soprannominato El Tomate.

La notorietà internazionale arrivò nel 2002 con «Aserejé», brano che mescolava flamenco ed Europop, diventando subito un tormentone estivo grazie al ritornello scioglilingua e alla coreografia facilmente replicabile. Con oltre sette milioni di copie vendute, le tre sorelle conquistarono il mondo musicale, trasformandosi in una vera e propria one-hit-wonder.

Il debutto di successo aprì le porte a grandi palchi: nel 2004 furono coriste a Sanremo con Danny Losito e nel 2006 rappresentarono la Spagna all’Eurovision Song Contest, con l’aggiunta della sorella Rocío, presentando «Un Bloodymary». Nonostante il secondo album non incontrasse il favore del pubblico, le Las Ketchup non si arresero: tra sporadiche apparizioni e nuove collaborazioni, nel 2020 hanno pubblicato un brano con Valeria Rossi e nel 2023 sono state ospiti de «I migliori anni».

Serata cover Sanremo, perché Elettra Lamborghini ha scelto “Aserejé”: significato e testo

Quest’anno le sorelle spagnole tornano al centro dell’attenzione grazie a Elettra Lamborghini, che le invita come ospiti nella serata dei duetti di Sanremo 2026. L’incontro promette uno scambio tra la pop italiana e le sonorità iberiche, con «Aserejé» come ponte tra epoche e generazioni. Come sottolinea l’evento, sarà “un momento di crossover, in cui la Twerking Queen nazionale si unirà alle pioniere della viralità analogica”.

Aserejé

Mira lo que se avecina

A la vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas

Y en su traje agua marina

Van restos de contrabando

Y donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la canta

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

No es cosa de brujería

Que lo encuentre ‘tos los días

Por donde voy caminando

Diego tiene chulería

Y ese punto de alegría

Rastafari afrogitano

Y donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la canta

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

A nanana, nanana, nanana, na

A nanana, nanana, na

A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayayao

A nanana, nanana, nanana, na

A nanana, nanana, na

A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayayao

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi