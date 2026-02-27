Anche la 76ª edizione del Festival di Sanremo celebra la musica italiana attraverso duetti e reinterpretazioni: tra le esibizioni più attese, Sal Da Vinci, che sul palco della serata cover unirà la sua voce a quella di Michele Zarrillo per dare nuova vita al classico intramontabile “Cinque giorni”.
Sal Da Vinci e il suo ritorno all’Ariston
Tra i 30 concorrenti della 76ª edizione del Festival, spicca la presenza di Sal Da Vinci, cantautore e attore italiano con cittadinanza statunitense. L’artista porta sul palco dell’Ariston il brano “Per sempre sì”, continuando il suo percorso sanremese iniziato nel 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, classificatosi terzo. Nel 2025 era tornato nella serata cover, duettando con The Kolors, che reinterpretarono il suo successo “Rossetto e caffè”.
Serata cover Sanremo, perché Sal Da Vinci ha scelto “Cinque giorni”: significato e testo
Per la serata dedicata alle reinterpretazioni, Sal Da Vinci ha scelto di condividere il palco con Michele Zarrillo, portando al Festival di Sanremo un classico intramontabile: “Cinque giorni”, presentata dallo stesso Zarrillo nel 1994 nella sezione Campioni, piazzandosi al quinto posto. Esprime con forza il senso di vuoto e sofferenza che segue la fine di una relazione, un dolore così travolgente da sembrare insopportabile; l’unica via per sopravvivere sembra essere cancellare ogni ricordo della persona amata.
“Sono molto contento di aver scelto il mio grande amico Michele Zarrillo – ha dichiarato Da Vinci all’Ansa – ci siamo conosciuti un po’ più da vicino durante un tour negli Stati Uniti insieme e ci eravamo promessi che prima o poi avremmo duettato. Quale migliore occasione se non questa grande festa popolare della musica italiana che è Sanremo? Nonostante siano trascorsi 32 anni, Cinque Giorni è una canzone che sembra scritta proprio ieri”.
L’esibizione promette un dialogo musicale intenso, capace di mettere in luce l’affinità tra due artisti che condividono sensibilità e passione, rendendo la performance emotivamente memorabile.
Cinque giorni
Cinque giorni che ti ho perso
Quanto freddo in questa vita, ma tu
Non mi hai cercato più
Troppa gente che mi chiede
Scava dentro la ferita e in me
Non cicatrizzi mai
Faccio male anche a un amico
Che ogni sera è qui
Gli ho giurato di ascoltarlo
Ma tradisco lui e me
Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai
Se conviene più guarire
O affondare giù, per sempre
Amore mio, come farò
A rassegnarmi a vivere
E proprio io che ti amo
Ti sto implorando
Aiutami a distruggerti
Cinque giorni che ti ho perso
Mille lacrime cadute
Ed io inchiodato a te
Tutto e ancora più di tutto
Per cercare di scappare
Ho provato a disprezzarti
A tradirti, a farmi male
Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai
Se conviene farsi forza
O lasciarsi andare giù nel mare
Amore mio, come farò
A rassegnarmi a vivere
E proprio io che ti amo
Ti sto implorando
Aiutami a distruggerti
Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri
Mi dici tu chi ti perdonerà
Di esserti dimenticata ieri
Quando bastava stringersi di più
Parlare un po’
Amore
E proprio io che ti amo
Ti sto implorando
Aiutami a distruggerti