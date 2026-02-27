Anche la 76ª edizione del Festival di Sanremo celebra la musica italiana attraverso duetti e reinterpretazioni: tra le esibizioni più attese, Sal Da Vinci, che sul palco della serata cover unirà la sua voce a quella di Michele Zarrillo per dare nuova vita al classico intramontabile “Cinque giorni”.

Sal Da Vinci e il suo ritorno all’Ariston

Tra i 30 concorrenti della 76ª edizione del Festival, spicca la presenza di Sal Da Vinci, cantautore e attore italiano con cittadinanza statunitense. L’artista porta sul palco dell’Ariston il brano “Per sempre sì”, continuando il suo percorso sanremese iniziato nel 2009 con “Non riesco a farti innamorare”, classificatosi terzo. Nel 2025 era tornato nella serata cover, duettando con The Kolors, che reinterpretarono il suo successo “Rossetto e caffè”.

Serata cover Sanremo, perché Sal Da Vinci ha scelto “Cinque giorni”: significato e testo

Per la serata dedicata alle reinterpretazioni, Sal Da Vinci ha scelto di condividere il palco con Michele Zarrillo, portando al Festival di Sanremo un classico intramontabile: “Cinque giorni”, presentata dallo stesso Zarrillo nel 1994 nella sezione Campioni, piazzandosi al quinto posto. Esprime con forza il senso di vuoto e sofferenza che segue la fine di una relazione, un dolore così travolgente da sembrare insopportabile; l’unica via per sopravvivere sembra essere cancellare ogni ricordo della persona amata.

“Sono molto contento di aver scelto il mio grande amico Michele Zarrillo – ha dichiarato Da Vinci all’Ansa – ci siamo conosciuti un po’ più da vicino durante un tour negli Stati Uniti insieme e ci eravamo promessi che prima o poi avremmo duettato. Quale migliore occasione se non questa grande festa popolare della musica italiana che è Sanremo? Nonostante siano trascorsi 32 anni, Cinque Giorni è una canzone che sembra scritta proprio ieri”.

L’esibizione promette un dialogo musicale intenso, capace di mettere in luce l’affinità tra due artisti che condividono sensibilità e passione, rendendo la performance emotivamente memorabile.

Cinque giorni

Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più

Troppa gente che mi chiede

Scava dentro la ferita e in me

Non cicatrizzi mai

Faccio male anche a un amico

Che ogni sera è qui

Gli ho giurato di ascoltarlo

Ma tradisco lui e me

Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai

Se conviene più guarire

O affondare giù, per sempre

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te

Tutto e ancora più di tutto

Per cercare di scappare

Ho provato a disprezzarti

A tradirti, a farmi male

Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai

Se conviene farsi forza

O lasciarsi andare giù nel mare

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri

Mi dici tu chi ti perdonerà

Di esserti dimenticata ieri

Quando bastava stringersi di più

Parlare un po’

Amore

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti