Classifica FantaSanremo aggiornata dopo la seconda serata: leader, bonus e punteggi

Dopo la seconda serata del Festival la graduatoria del FantaSanremo mostra conferme e sorprese: una metà dei concorrenti si è già esibita e i bonus extra fanno la differenza

La classifica del FantaSanremo è stata aggiornata dopo la seconda serata del Festival, andata in onda mercoledì 25 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara; Gli altri concorrenti manterranno temporaneamente i punteggi precedenti fino alla loro esibizione.

Oltre ai punti attribuiti per le performance, nel gioco incidono in misura significativa i bonus ottenuti fuori dal palco. Selfie backstage, partecipazioni ad iniziative correlate al FantaSanremo e attività extra possono modificare le posizioni in classifica. Di seguito viene presentato un resoconto dettagliato delle posizioni, dei punteggi e dei principali bonus assegnati, con l’aggiornamento delle prossime giornate del Festival.

La classifica generale aggiornata

Dopo la seconda serata, la graduatoria vede in testa Lda & Aka 7Even con 345 punti. Al secondo posto figura Dargen D’Amico con 260 punti. Sul podio sale anche le Bambole di Pezza, ferme a 215 punti.

La classifica completa aggiornata è la seguente:

1. Lda & Aka 7Even (345 punti)

2. Dargen D’Amico (260 punti)

3. Bambole di Pezza (215 punti)

4. Elettra Lamborghini (185 punti)

5. Ditonellapiaga (185 punti)

6. J-Ax (185 punti)

7. Ermal Meta (165 punti)

8. Leo Gassman (145 punti)

9. Sal Da Vinci (120 punti)

10. Fulminacci (115 punti)

11. Fedez & Masini (100 punti)

11. Arisa (100 punti)

11. Patty Pravo (100 punti)

14. Nayt (95 punti)

15. Levante (90 punti)

15. Samurai Jay (90 punti)

17. Eddie Brock (85 punti)

18. Tommaso Paradiso (80 punti)

19. Malika Ayane (75 punti)

20. Serena Brancale (70 punti)

21. Chiello (65 punti)

22. Enrico Nigiotti (65 punti)

23. Maria Antonietta & Colombre (60 punti)

24. Sayf (55 punti)

25. Luchè (45 punti)

26. Michele Bravi (45 punti)

27. Francesco Renga (35 punti)

28. Mara Sattei (25 punti)

29. Raf (15 punti)

30. Tredici Pietro (10 punti)

La classifica riflette i punteggi e i bonus assegnati fino alla seconda serata. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati con i risultati delle prossime serate.

I bonus e i malus che hanno cambiato i punteggi

Durante la serata sono stati assegnati numerosi bonus collegati a gesti, accessori e azioni sul palco e fuori. Questi incrementi, cumulati con i punteggi tradizionali, hanno inciso sulla graduatoria aggiornata dopo la seconda serata.

Bonus più rilevanti

Dargen D’Amico ha ottenuto un totale di +60 punti grazie a una combinazione di scelte sceniche e iniziative collaterali. Tra le azioni valutate figurano la discesa in platea, un outfit con accessorio verde, un brindisi con il FantaSanremo e la partecipazione al gioco collaterale denominato FantaSanremo Adventure.

LDA e Aka 7even hanno ricevuto +10 punti per un selfie con un conduttore nel backstage. Anche Bambole di Pezza, Fulminacci, Eddie Brock, Malika Ayane e Sayf hanno incassato bonus da +10 punti ciascuno.

Premi e penalità in esergo

Proseguendo la rilevazione dei bonus, sono stati assegnati ulteriori incrementi significativi. 40 punti sono andati a Elettra Lamborghini, Arisa e Samurai Jay, mentre a Leo Gassman sono stati attribuiti 30 punti. Alcune azioni sceniche hanno prodotto punteggi rilevanti: Ditonellapiaga ha raccolto 20 punti per l’essere l’ultima a esibirsi dopo mezzanotte e per la presentazione da parte di un co-conduttore. A questi si sono sommati punti per outfit e coreografia, per un totale serale vicino agli 80 punti.

Non sono mancati i malus. Patty Pravo ha guadagnato inizialmente 10 punti per essere la prima a esibirsi, ma ha subito una decurtazione di 5 punti per non aver ringraziato a fine esibizione; il malus è stato applicato esclusivamente nella seconda serata. L’incidenza di bonus e penalità ha modificato la dinamica della classifica, con effetti diretti sui piazzamenti e sugli equilibri di voto nelle serate successive.

Analisi e prospettive per la competizione

Con metà dei concorrenti ancora da valutare la classifica resta dinamica. LDA e Aka 7even hanno ampliato il vantaggio, ora di circa 85 punti sul secondo. Tuttavia i bonus extra possono riaprire i giochi e modificare i piazzamenti. Nel FantaSanremo conta non solo la qualità dell’esibizione, ma anche la capacità di cogliere occasioni fuori dal palco, elemento che ha già inciso sugli equilibri di voto nelle serate successive.

Cosa monitorare nelle prossime serate

I fantallenatori devono osservare le attività collaterali come selfie, giochi dell’app e interventi nei dopofestival. Occorre inoltre segnalare elementi scenici ricorrenti che assegnano punti: accessori vistosi, gesti simbolici e presentazioni da parte dei co-conduttori. Queste variabili possono pesare tanto quanto una performance impeccabile sul palco, perciò la classifica potrebbe mutare nelle prossime serate.

Queste variabili possono pesare tanto quanto una performance impeccabile sul palco, perciò la classifica potrebbe mutare nelle prossime serate. Nel frattempo la combinazione tra risultati di serata e bonus esterni, come voti social e punteggi complementari, sta definendo i favoriti e le possibili sorprese del FantaSanremo 2026. Le oscillazioni osservate finora confermano una competizione ancora aperta e sensibile a ogni singola variabile di punteggio. Si prevede un aggiornamento della classifica al termine delle esibizioni rimanenti, con possibili ribaltamenti nella parte alta della graduatoria.