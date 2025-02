La cantante ha rivelato come mai ha scelto "Skyfall" di Adele per la serata delle cover

Giorgia è stata senza dubbio una delle protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2025, anzi per molti è stata la vera vincitrice. Ecco che la stessa cantante ha raccontato alcuni retroscena sulla serata delle cover.

Giorgia si racconta dopo il Festival di Sanremo 2025: il gesto inaspettato di Carlo Conti

Ospite a RadioDeejay, Giorgia è tornata a parlare del Festival di Sanremo 2025, dove si è classificata sesta col brano “La cura per me”. Giorgia, insieme ad Annalisa, ha vinto però la serata delle cover con il brano di Adele “Skyfall”. La cantante romana ha però rivelato che la canzone di Adele non era stata la sua prima scelta: “non è Carlo Conti che sceglie cosa cantiamo nella serata delle cover, però certamente gli ho sottoposto quello che avevano scelto. Però non è stato semplicissimo. Perché io all’inizio avevo delle idee diverse, volevo fare il medley e lui però me l’ha bocciato e quindi nulla.”

Giorgia: “L’idea di Skyfall è venuta ad Annalisa”

Giorgia, come abbiamo visto, inizialmente per la serate delle cover voleva fare un medley ma Carlo Conti le ha detto di no. L’idea di “Skyfall”, come dichiarato dalla stessa cantante, è però venuta non a lei ma ad Annalisa: “l’idea di ‘Skyfall’ è venuta a lei, io all’inizio avevo qualche dubbio e le ho detto ‘ma tu sei contenta se cantiamo Sklyfall?’ Lei mi ha detto di sì e a quel punto le ho detto che era giusto farla.”