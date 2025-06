Tensione in casa Rai per il caso Stefano De Martino: troppa visibilità fuori...

Tensione in casa Rai per il caso Stefano De Martino: troppa visibilità fuori...

Dopo settimane di gossip, la Rai avrebbe richiamato all’ordine Stefano de Martino: troppa esposizione mediatica. Il successo professionale non basta se l’immagine pubblica non convince.

Stefano De Martino ci è ricascato. Così sembrerebbe. Sta di fatto che il suo nome – anzi, la sua faccia – è ovunque. In tv, nei post, tra le chiacchiere da ombrellone. E ora pare che alla Rai non piaccia più così tanto.

La Rai frena Stefano De Martino: i flirt oscurano il volto istituzionale

A quanto pare, Stefano De Martino avrebbe attirato l’attenzione anche dei piani alti. Non per “Affari Tuoi”, che va benissimo, ma per quello che succede fuori onda. Secondo Dagospia, l’azienda Rai gli avrebbe fatto arrivare un messaggio neanche troppo velato: serve un’immagine più pulita. Meno gossip, più sobrietà. Niente provvedimenti ufficiali, sia chiaro. Però una tirata d’orecchie, sì. Del resto, per essere un volto di punta del servizio pubblico, qualche regola – anche non scritta – bisogna pur rispettarla. E i flirt veri o presunti con Belen, Alessia Marcuzzi, Angela Nasti e compagnia cantante? Troppi, troppo spesso.

Il problema non è che si possa divertire. Il problema è che lo fa sotto gli occhi di tutti. La chiamano sovraesposizione. Rischia insomma di coprire tutto il resto. Anche il talento?

Stefano De Martino, flirt, scatti rubati e malumori ai vertici Rai

L’estate per Stefano De Martino non è iniziata col relax. Tra foto con Angela Nasti (già si parla di “presentazioni in famiglia”) e serate con Gilda Ambrosio, lo showman è sempre lì. In prima fila, nei tabloid e nei feed. Poi ci sono le immagini con Andrea Delogu, gli sguardi con Gabriella Spagnuolo e pure una voce su Caroline Tronelli. Un susseguirsi di nomi, scatti, pettegolezzi.

Non è colpa sua, dicono alcuni. È il prezzo della popolarità.. Ma alla Rai questo carosello pare dia noia. Anche perché De Martino, oltre a condurre, rappresenta. Un volto affidabile, familiare. O almeno, dovrebbe.

Per ora, nessuna sanzione. Solo un invito. A scegliere? O semplicemente, a farsi vedere un po’ meno. Ma sarà possibile, con tutta questi riflettori puntati addosso?