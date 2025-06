Estate 2025 bollente per il single Stefano De Martino: chi sono le amiche mis...

Estate 2025 bollente per il single Stefano De Martino: chi sono le amiche mis...

Vita da single per De Martino: tra volti femminili e scatti rubati, l’estate è già rovente. Sembrerebbero esserci malumori ai vertici Rai.

Stefano De Martino è tornato ufficialmente single e l’estate 2025 sembra essere tutta sua. Tra spiagge esclusive, eventi mondani e fugaci apparizioni in compagnia femminile, il conduttore napoletano è ormai presenza fissa sulle pagine dei settimanali. Con il sorriso sempre sulle labbra e un’agenda piena di impegni (e forse anche di cuori da conquistare), De Martino si conferma protagonista indiscusso del gossip estivo.

Ecco chi sono tutte le nuove “amiche”.

Stefano De Martino e i gossip: l’indiscrezione sulla Rai

Secondo Giuseppe Candela su Dagospia, l’eccessiva esposizione mediatica di Stefano De Martino starebbe iniziando a creare qualche malumore ai vertici della Rai. L’azienda sembrerebbe preferire un’immagine più sobria e controllata per chi rappresenta uno dei volti principali del servizio pubblico. Tra le indiscrezioni raccolte, si parla di un suggerimento rivolto all’ex ballerino: totale libertà nella vita privata, ma prudenza nel mostrarsi pubblicamente, soprattutto per chi aspira a condurre programmi di punta su Rai Uno.

“L’overdose di pettegolezzi che travolge il conduttore di Rai Uno avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini”, sottolinea Candela.

Stefano De Martino single? Ecco le nuove amiche dell’estate 25

L’estate 2025 si è aperta all’insegna del gossip per Stefano De Martino, finito ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per le sue frequentazioni femminili, tra conferme mancate e indiscrezioni insistenti. A inaugurare la stagione dei flirt sarebbe stata Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e cognata del calciatore Mattia Zaccagni. Le voci parlano di un’intesa evidente, tanto che lei lo avrebbe già presentato ai familiari.

A pochi giorni di distanza, però, il conduttore è stato avvistato al concerto milanese di Dua Lipa insieme a Gilda Ambrosio. Influencer, stilista e modella, la Ambrosio è una presenza ricorrente nella sua vita: i due si conoscono da anni e già in passato si era parlato di una possibile liaison mai ufficializzata.

A complicare ulteriormente la narrazione sono arrivati altri scatti e reportage pubblicati da riviste di cronaca rosa. Diva e Donna ha diffuso immagini che ritraggono De Martino accanto ad Andrea Delogu durante un evento mondano nella capitale, definendolo la vera attrazione della serata. La relazione tra i due sarebbe, però, solo di natura amichevole e professionale.

Nel frattempo, il settimanale Oggi ha documentato una giornata in barca sulla Costiera Amalfitana, dove il presentatore si trovava in compagnia di alcuni amici, tra cui Gabriella Spagnuolo, brillante trentenne da poco laureata. Secondo la testata, tra i due si sarebbe notata una certa vicinanza, alimentando nuove ipotesi sentimentali.

A chiudere il cerchio ci ha pensato Gente, che ha pubblicato una serie di immagini in cui De Martino appare al fianco di Caroline Tronelli, giovane ereditiera dal profilo molto riservato. La rivista ha ipotizzato che possa trattarsi dell’ultima “fiamma” del momento.