In una lunga intervista, la showgirl argentina ha parlato anche del suo ex marito e padre di suo figlio Santiago: ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista al Settimanale Chi. La showgirl argentina ha parlato di tante cose, dal rapporto con la sorella Cecilia a quello col suo ex marito, Stefano De Martino. Quest’ultimo lo ha anche punzecchiato sulla sua carriera…

Belen Rodriguez: “Quest’estate farò una vacanza materna”

In una lunga intervista rilasciata per il Settimanale Chi, Belen Rodriguez ha parlato di tante cose, ha spiegato come stanno ad esempio le cose con sua sorella Cecilia. Da troppo tempo infatti si parla di una rottura totale, cosa in parte smentita da Belen, che ha detto che tra loro non c’è nessun problema. Per quanto invece riguarda la sua vita sentimentale, Belen ha confermato di essere single e che, questa estate, andrà in vacanza con figli e amiche per “una vacanza materna”. Belen ha parlato anche dell’ex marito Stefano De Martino, ecco cosa ha detto.

Belen, colpo di scena: le dure parole sul successo di Stefano De Martino

Come detto, nella lunga intervista per il Settimanale Chi, Belen Rodriguez ha parlato anche dell’ex marito Stefano De Martino. Per Belen la separazione è stata molto dolorosa e la showgirl ha riconosciuto che Stefano è stato un uomo molto importante nella sua vita e che ora sta vivendo un momento super della sua carriera, però ha aggiunto: “il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen‘. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire ‘sono la fidanzata di’. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice che ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare.”