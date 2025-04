Tragedia questa mattina ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Un incendio è scoppiato all’interno di una abitazione con dentro due persone, padre e figlia.

Incendio ad Albano Laziale: padre muore, la figlia lotta per la vita

Questa mattina presto, intorno alle ore 6, un incendio è scoppiato all’interno di una abitazione ad Albano Laziale, in provincia di Roma. In casa c’erano due persone, padre e figlia, rispettivamente di 69 e 39 anni. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso, la donna è stata tratta in salvo e portata con urgenza in ospedale perché gravemente intossicata. Per l’uomo invece non c’è stato nulla da fare, il suo corpo senza vita è stato trovato nell’appartamento.

Incendio ad Albano Laziale: le cause

L’incendio scoppiato all’interno di un’appartamento in un edificio di due piani è stato spento dai Vigili del Fuoco. L’abitazione è stata poi posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini, in quanto sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo. Può essere stata una sigaretta o una candela lasciata accesa, oppure per colpa del malfunzionamento di un elettrodomestico. Gli accertamenti sono comunque in corso.