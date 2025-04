Un incendio preoccupante nell’area industriale

Nel pomeriggio di ieri, un incendio è scoppiato in un capannone di una fabbrica di solventi situata nell’area industriale di Pascarola, nel comune di Caivano, in provincia di Napoli. La situazione ha destato grande preoccupazione tra i residenti, spingendo la Commissione straordinaria del Comune a lanciare un appello alla cittadinanza. Le autorità hanno raccomandato di chiudere porte e finestre e di non raccogliere i prodotti degli orti, invitando a uscire solo in caso di necessità.

Interventi in corso e misure di sicurezza

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio, riuscendo a circoscrivere il rogo e a lavorare per ridurne la portata. Tuttavia, la colonna di fumo che si è alzata dall’incendio ha sollevato ulteriori preoccupazioni, specialmente a causa del vento che sta diffondendo il fumo nei dintorni. Le forze dell’ordine sono presenti sul posto per garantire la sicurezza e monitorare la situazione.

Raccomandazioni per la popolazione

In questo contesto di emergenza, è fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità. La chiusura di porte e finestre è una misura preventiva per evitare l’ingresso di fumi tossici nelle abitazioni. Inoltre, è consigliabile rimanere informati attraverso i canali ufficiali e non diffondere notizie non verificate che potrebbero generare panico. La salute e la sicurezza della comunità devono essere la priorità in questi momenti critici.