Bruciata viva in un incendio: tragico lutto scuote il mondo della musica

Una notizia drammatica sconvolge il panorama musicale internazionale. Una cantautrice di 66 anni, apprezzata per le sue canzoni simbolo di un’intera generazione, ha perso la vita in un tragico incendio divampato in un’abitazione a Woodbury, nel Minnesota. La conferma arriva dalla sua portavoce. Lutto nella musica per la scomparsa di una voce considerata pioniera e simbolo di libertà espressiva.

Tragedia per il mondo della musica: la cantautrice Jill Sobule, 66 anni, conosciuta per successi come Supermodel e per l’inno LGBTQ I Kissed a Girl, ha perso la vita in un incendio devastante che ha distrutto un’abitazione a Woodbury, sobborgo di Minneapolis.

Secondo quanto riferito dalla sua portavoce, Sobule si trovava temporaneamente in Minnesota, ospite di alcuni amici, mentre si preparava per uno spettacolo previsto a Denver, sua città natale.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5:30 del mattino, dopo la segnalazione dei proprietari che temevano la presenza di una persona all’interno dell’edificio. I soccorritori, una volta domato l’incendio, hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita della cantante.

In sostituzione del suo concerto, è stato organizzato un raduno commemorativo, gratuito e aperto al pubblico, per ricordarla con affetto.

Chi era Jill Sobule e i suoi successi

“Jill Sobule era una forza della natura e sostenitrice dei diritti umani, la cui musica è intrecciata nella nostra cultura. Mi sono divertito così tanto a lavorare con lei. Ho perso una cliente e un’amica oggi. Spero che la sua musica, la sua memoria e la sua eredità continuino a vivere e a ispirare gli altri”, ha detto in una nota John Porter, il suo manager.

Nel corso di oltre trent’anni di carriera, Jill Sobule ha realizzato 12 album in cui ha affrontato temi delicati e spesso controversi, come la pena capitale, i disturbi alimentari, la maternità e i diritti LGBTQ+.

Il suo debutto discografico risale al 1990 con Things Here Are Different. Il successo su scala più ampia arrivò cinque anni dopo, grazie a due brani diventati iconici: Supermodel, inserita nella colonna sonora della commedia cult Clueless, e I Kissed a Girl, che conquistò un posto nella Top 20 di Billboard.

I Kissed a Girl riemerse nel 2008, quando Katy Perry lanciò un brano con lo stesso nome. In quell’occasione, Jill ammise di essere “gelosa” del successo della giovane popstar.