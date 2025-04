Si è spento a 91 anni Roberto De Simone, genio indiscusso della cultura napoletana, nella sua casa di via Foria. Con lui alcuni familiari tra cui il nipote Alessandro, anche lui musicista e docente al San Pietro a Majella.

Addio a Roberto De Simone

La triste notizia ha gettato nel dolore e nel lutto il mondo musicale e culturale napoletano, e non soltanto. Figura eclettica e poliedrica, De Simone è stato musicista, musicologo, compositore, regista, antropologo, studioso delle tradizioni popolari e animatore e fondatore nel ’67 della Nuova Compagnia di Canto Popolare, direttore artistico del San Carlo dal 1981 al 1987 e direttore del conservatorio di San Pietro a Majella dal ’95 al ’99.

Le sue opere

Tra le sue opere si annoverano “Gatta Cenerentola”, “L’Opera Buffa del Giovedì Santo”, e poi “Masaniello”, “Mistero Napolitano”, “La Festa di Piedigrotta”. Senza citare altre creazioni prettamente musicali come il “Requiem in memoria di Pier Paolo Pasolini”, la cantata drammatica “Populorum Progressio”, la “Lauda Intorno allo Stabat”, o gli spettacoli ideati per il San Carlo come la “Festa Teatrale” per i 250 anni del teatro, lo struggente “Stabat Mater” con la voce di Irene Papas e “Eleonora”, dedicata alla rivoluzione napoletana, con Vanessa Redgrave nei panni di Eleonora Pimentel Fonseca. Per non parlare delle tante regie liriche, per la Scala, spesso in collaborazione con Riccardo Muti, per il San Carlo, regie legate molto spesso a capolavori dimenticati del Settecento napoletano di cui è stato cultore e appassionato divulgatore. Il suo teatro è stato popolare e colto, profondamente radicato nella memoria e nella tradizione.