Le dimissioni di Daniela Santanchè sono state l’argomento politico più discusso delle ultime 24 ore, prima il dietro front e la mancata volontà di lasciare la poltrona e poi il cambio di passo di ieri che l’ha portata a dimettersi nel tardo pomeriggio. Aprendo ora nuovi scenari per l’assetto della maggioranza di governo.

Daniela Santanché, chi è il fidanzato

Daniela Santanché da diversi anni è compagna di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore di origini fiorentina ma dal chiaro sangue blu, infatti è discendente degli Asburgo, famosa casata nobiliare e detiene il titolo di principe.

Dopo le scuole ha lavorato nell’imprenditoria, difatti detiene le quote del Twiga, famoso locale di Forte dei Marmi, assieme a Flavio Briatore, oltre ad avere quote di Visibilia, la società della compagna, da cui sono partite tutte le indagini.

E’ sempre stato vicino alla compagna e si è detto soddisfatto del suo arrivo – della compagna – al ruolo di Ministro del Turismo, un riconoscimento che le è stato conferito da Giorgia per la vicinanza durante il percorso politico.

Il commento sulle dimissioni: “Ha fatto bene”

Dimitri Kunz ha voluto commentare le dimissioni della compagna Daniela dal ruolo di Ministro del Turismo, dopo il pressing di Giorgia Meloni.

Lo ha fatto in un’intervista concessa a Repubblica e di cui recuperiamo un estratto proveniente da AdnKronos.com – “La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano”.

Entra poi nel dettaglio delle ore precedenti la scelta di Meloni, svela che vi era un clima di depressione in casa, a seguito dei risultati del Referendum, dove il SI è crollato. Le resistenze, spiega Kunz, sarebbero arrivate per dare un segnale forte, slegato dalla sconfitta referendaria, come accaduto invece per Bartolozzi e Delmastro.

La decisione arrivata dopo un confronto telefonico tra le due – “Si sono sentite al telefono” – ha raccontato l’imprenditore. Ora cresce la curiosità per capire quale sarà il futuro dell’ex ministra, se si concentrerà ancora in politica o se si impegnerà in un altro contesto.