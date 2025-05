Grande vittoria al Lotto per un giocatore di Bologna: con soli 5 euro si aggiudica la vincita più alta mai registrata.

Una vincita da capogiro ha scosso Bologna: un fortunato giocatore ha centrato il colpo della vita al Lotto, portandosi a casa milioni di euro con una schedina da appena 5 euro. Si tratta della somma più alta mai registrata nella storia.

Colpo di scena al Lotto: una schedina da 5 euro vale una fortuna

Bastano pochi numeri, un pizzico di coraggio e tanta fortuna per cambiare per sempre la propria vita. È quello che è successo a Bologna, dove una semplice schedina del Lotto da 5 euro si è trasformata in un sogno milionario: oltre 4 milioni vinti con un solo colpo.

Secondo quanto riportato da Agipronews, nel concorso di giovedì 8 maggio, una schedina da 5 euro giocata presso la stazione di Bologna, in piazza delle Medaglie d’Oro, ha centrato una straordinaria combinazione vincente: i numeri 12, 15, 38, 71 e 75, con l’opzione Lottopiù. Il risultato? Una cinquina completa, accompagnata da 5 quaterne, 10 terni e 10 ambi, per una vincita senza precedenti.

La vincita record al Lotto

L’estrazione dell’8 maggio si è trasformata in una data da ricordare: è stato centrato un premio da record assoluto. Una straordinaria cinquina, giocata sulla ruota di Milano, ha fruttato ben 4.241.160 euro – la vincita più alta mai registrata nella storia del Lotto. Un traguardo che segna una svolta per il celebre gioco a estrazione, destinato a rimanere negli annali.