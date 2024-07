Lotto in Lombardia: vincite per oltre 70mila euro

Una giornata fortunata in Lombardia: si festeggia in occasione del concorso del Lotto di martedì 16 luglio. Come confermato da Agipronews nella regione si sono accumulate vincite oltre 70mila euro, frutto di due premi differenti.

Le vincite del Lotto in Lombardia

Nella giornata di ieri i premi del Lotto vinti nella regione Lombardia sono stati due: uno da 52.583 euro, il più alto di giornata, centrato a Seriate, in provincia di Bergamo, grazie ad un ambo base, due ambi oro e un terno oro; l’altro da 18mila euro, centrato a Concorezzo, Monza e Brianza.

Il totale dei premi del concorso

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 714 milioni di euro da inizio anno.

Pioggia di vincite in Lombardia nell’ultimo mese

Le vincite del 16 luglio non sono le sole per la Lombardia. In occasione dei concorsi del Lotto di venerdì 12 e sabato 13 luglio, infatti, Agipronews aveva informato di vincite per 140mila euro.

Venerdì di festa a Lissone per una vincita da oltre 56mila euro, oltre alle altre due a Gerenzano, 9.750 euro, e a Milano, 9.500. Lo scorso sabato centrati, invece, 45mila euro a Buccinasco, 33.616 a Milano grazie all’opzione oro, 21.550 a San Martino Siccomario e 21.450 a Gorlago, in provincia di Bergamo.