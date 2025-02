Lotto, quanto si vince con un terno secco da 10 euro? Scopriamolo insieme.

Lotto, quanto si vince con un terno secco da 10 euro?

Il Lotto è uno dei giochi d’azzardo più amati nel nostro Paese e non solo. Il gioco, come molti di voi sapranno, consiste nell’estrazione di cinque numeri dall’1 al 90, con premio per coloro che ne indovinano almeno uno. Con terno al lotto si intende la combinazione di tre numeri giocati o estratti sulla stessa ruota. Con terno secco si aggiunge l’esclusione di altre possibilità quali l’ambo e le relative vincite. Ma, quanto si vince con un terno secco da 10 euro? La vincita di un terno secco è 4.500 volte l’importo scommesso, diviso per le ruote in cui si gioca. Facciamo un esempio: se si giocano 10 euro su una sola ruota si vincono 45.000 euro, se invece si giocano ad esempio su 5 ruote si vincono 9.000 euro.

Lotto, quante probabilità ci sono di fare terno?

Riuscire a fare un terno secco al Lotto è molto difficile, ci vuole davvero una grande fortuna. Diciamo che la probabilità di fare un terno secco al Lotto è di 1 su 11.748, ovvero lo 0,008 %.