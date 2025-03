Le estrazioni di oggi, martedì 11 marzo 2025, per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto inizieranno alle 20:00. Aumenta l’attenzione sui numeri ritardatari, tra cui il 58 sulla ruota di Napoli, che non viene estratto da 117 turni. Ecco quali sono gli altri.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ecco cosa sapere

Le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle 20:00.

Il Lotto, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, permette di scegliere uno o più numeri tra 1 e 90 da giocare su una delle dieci ruote regionali, oltre alla ruota Nazionale. Le vincite dipendono dalla combinazione centrata: ambo, terno, quaterna o cinquina.

Il jackpot del SuperEnalotto è salito a 84,2 milioni di euro. Dalle 20:00 scopriremo in tempo reale i numeri sorteggiati sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del 10eLotto e Simbolotto, oltre alla sestina milionaria del SuperEnalotto. Oltre all’attenzione sul jackpot, c’è sempre molta curiosità per i numeri ritardatari, quelli che non escono da diverse estrazioni e che suscitano aspettative tra i giocatori. Prima di analizzarli, però, diamo un’occhiata a quelli più frequenti.

L’elenco dei numeri più frequenti sulle ruote del Lotto

Il numero più frequente è il 30 sulla ruota di Genova, estratto ben 25 volte. Ecco l’elenco dei numeri più estratti per ciascuna ruota:

Bari : 67 (22)

Cagliari : 2 (21)

Firenze : 51 (21)

Genova : 54 (21)

Milano : 27 (19)

Napoli : 43 (19)

Palermo : 82 (19)

Roma : 12 (21)

Torino : 37 (19)

Venezia : 39 (22)

Nazionale: 10 (21)

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri ritardatari

Ecco la lista dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto, con il numero di concorsi di assenza indicato tra parentesi: