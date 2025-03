A Roma, ieri, giovedì 20 marzo, è esplosa la gioia per una vincita da 88 milioni di euro al SuperEnalotto. La fortuna ha sorriso a un giocatore che ha centrato il tanto ambito “6” con una semplice schedina da 3 euro.

SuperEnalotto, cos’è il Quick Pick: ecco il sistema che cambia il gioco

Il luogo della fortunata vincita, non è un più un mistero: Il Marco’s Bar, in via della Giustiniana 271. E la combinazione vincente? 36, 40, 49, 54, 66, 83. Una cifra impressionante. Ma come ha fatto questo fortunato sconosciuto a raggiungere una simile cifra?

Beh, in questo caso specifico è stato il sistema Quick Pick a fare il suo gioco. Si tratta di un metodo che lascia che sia il computer a decidere i numeri vincenti, senza bisogno che il giocatore compili la schedina. In sostanza, basta chiedere al rivenditore di partecipare, comunicando l’importo da giocare (in questo caso, 3 euro) e il terminale fa tutto il resto, generando le combinazioni in modo completamente casuale.

Il Quick Pick non è solo una soluzione rapida. Ha anche delle varianti. Si può optare per una giocata con SuperStar, dove si ha la possibilità di scegliere fino a 12 numeri fortunati o, come nel caso di questo vincitore, affidarsi completamente alla sorte.

Ecco cos’è il Quick Pick nel SuperEnalotto: quali le opzioni per personalizzare la schedina?

Quindi cos’è il Quick Pick nel Superenalotto? In questo tipo di giocata non serve compilare la scheda di gioco, è il terminale che sceglie in maniera casuale le combinazioni di gioco. E per chi è un po’ più superstizioso, ci sono anche le giocate personalizzate. Come il Quick Pick Zodiaco, dove si può scegliere il segno zodiacale.

Non solo Zodiaco, però. C’è anche il Quick Pick Nomi, che permette di scegliere uno dei dodici nomi disponibili per personalizzare ulteriormente la propria ricevuta.

C’è anche una modalità un po’ più curiosa: la giocata da esposizione. Praticamente delle schedine già convalidate dai rivenditori, messe in vendita per chi volesse provare un colpo di fortuna senza fare la propria giocata. L’esito della vincita rimarrà misterioso fino a quando non si controlla la ricevuta finale.

In questo particolare caso una semplice giocata da 3 euro ha potuto regalare 88 milioni, certo è bene ricordarcelo: è solo questione di pura fortuna.