Un anno fa sembrava solo un flirt. Ora, tra viaggi, interviste e foto sfocate, si parla addirittura di un bambino in arrivo. Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Coppia sempre più affiatata e – dicono – forse anche in dolce attesa. La show girl incinta di Carlo Beretta? Ma sarà vero?

Melissa Satta e Carlo Beretta: una relazione seria… e forse una sorpresa in arrivo

Era l’estate scorsa quando Melissa Satta e Carlo hanno deciso di uscire allo scoperto. Lo sapevano già tutti, in realtà, ma i due hanno voluto mettere un punto. O meglio: un inizio ufficiale. Lui, ex di Giulia De Lellis. Lei, mamma di Maddox ed ex velina diventata volto familiare della TV italiana. Una storia nata per caso, racconta Melissa, tra messaggi leggeri e un po’ di scetticismo. “All’inizio ero prevenuta”, ha detto ai microfoni di Verissimo, “non volevo sapere niente. Volevo stare da sola”.

E invece è arrivato lui. Semplice, riservato, dice lei. Così simili da non aver mai litigato in un anno. “Esiste davvero una cosa così?”, si è chiesta. Tra i due, una quotidianità fatta di sport, lavoro e famiglia. Con Maddox al centro. Ma anche con la famiglia Beretta pronta ad accogliere. Tutti insieme a Natale, racconta Melissa, come in una di quelle foto di famiglia che sembrano quasi troppo belle per essere vere. Non c’è dubbio, per molti rappresentano una delle coppie più belle di quest’anno.

Melissa Satta incinta? Il gossip impazza (ma lei tace)

E ora, la bomba. Lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Si sussurra – nei salotti buoni di Milano – che Melissa Satta potrebbe essere incinta. Semplice gossip? I due, intanto, in vacanza in Giappone. Lei indossa abiti larghi. Troppo larghi per non far nascere il sospetto. Nessuna conferma, per ora. Nessuna smentita. Solo silenzio e qualche sorriso nelle foto.

Già mesi fa il giornalista Alberto Dandolo aveva raccontato che Melissa sognava una famiglia con Carlo. E magari anche i fiori d’arancio. Ma tra sogni e realtà, ora c’è un’indiscrezione che fa rumore. Sarà vero? Forse sì. Forse no. Ma qualcosa, sotto quei vestiti larghi, potrebbe davvero esserci. Intanto, a noi non resta che augurare a questa coppia di vivere tutta la felicità che meritano, insieme.