Melissa Satta nei mesi scorsi, nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, aveva dichiarato del desiderio di un secondo figlio. Ora, la showgirl ha ribadito il suo pensiero a 7 Piani, il format di Cristina Parodi.

Melissa Satta e la maternità

L’intervista di Melissa Satta si è svolta nel nuovo format 7 Piani, che si articola attorno a una serie di domande in un’ambientazione insolita, ovvero un ascensore.

La showgirl risponde a sette domande della giornalista e quando le viene chiesto sul desiderio di un secondo figlio non ha dubbi. Tuttavia, rivela che il figlio Maddox, 10 anni, teme che potrebbe essere femmina e non un maschietto, come vorrebbe.

“Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto”.

Il desiderio di allargare la famiglia non è solo della showgirl, ma anche del figlio Maddox:

“Mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio’. Insomma, c’è un po’ di confusione a casa”.

Melissa Satta e il primo figlio

“Il piano più alto nella mia vita privata è stato sicuramente mio figlio, l’ho avuto a 27 anni e non pensavo di avere un bimbo così giovane”.

Nel novembre 2011 Melissa Satta ha iniziato una relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng: il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata nel gennaio 2019, per poi divorziare nel dicembre dell’anno dopo.

Melissa Satta e Carlo Beretta

Melissa Satta ha anche parlato della sua relazione con Carlo Beretta, con cui è fidanzata dalla scorsa primavera. La sua vita amorosa sembra essere in una fase felice. Anche la mamma del nuovo fidanzato, Umberta Gnutti Beretta, avrebbe approvato la relazione tra i due.