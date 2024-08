La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta prosegue a gonfie vele, tanto che i due sono usciti allo scoperto sui social. Cosa ne pensa la suocera Umberta Gnutti? L’ex velina ha superato il suo ‘esame’ oppure è stata bocciata come Giulia De Lellis?

Melissa Satta e Carlo Beretta: la suocera rompe il silenzio

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, Carlo Beretta ha ritrovato l’amore – anche in modo piuttosto rapido – con Melissa Satta. In un primo momento hanno cercato di tenere segreta la frequentazione, poi dopo le prime paparazzate sono usciti allo scoperto. Adesso la loro love story è di dominio pubblico, tanto che anche la suocera Umberta Gnutti si è sbilanciata in merito.

Le parole di Umberta Gnutti Beretta

Stando a quanto si apprende dal settimanale Chi, Umberta Gnutti Beretta ha approvato Melissa Satta come nuova fidanzata del figlio Carlo. O meglio, non l’ha bocciata come Giulia De Lellis, a suo dire troppo trash per una famiglia di gran classe come la loro. Sulla rivista si legge che una fonte avrebbe sentito la suocera dell’ex velina dichiarare: “Melissa è una ragazza seria e impegnata nel lavoro“.

Melissa Satta e Carlo Beretta: il giudizio della suocera sorprende

Ad essere onesti, il giudizio della suocera su Melissa sorprende, e non poco. Giulia De Lellis non era apprezzata anche perché troppo esposta sui social, quindi sembra strano che abbia approvato la Satta, più conosciuta e in vista dell’influencer romana. La relazione tra l’ex velina e il rampollo proseguirà? Staremo a vedere.