Melissa Satta senza mutande in diretta: il momento imbarazzante

Momento imbarazzante per l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta durante la diretta del nuovo programma televisivo “Red Carpet – Vip al Tappeto”. La Satta infatti era senza mutande!

Su Prime Video è iniziato un nuovo game show dal titolo “Red Carpet – Vip al Tappeto“. Tra le protagoniste c’è anche l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta, assieme ad altre dive della tv quali Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis. Ogni concorrente deve superare delle prove fisiche ma, Melissa Satta, pare proprio aver sbagliato l’outfit. L’ex velina indossava un abito azzurro in tulle lungo e con uno spacco stratosferico ma, soprattutto, non indossava le mutande, cosa che si è potuta notare durante la gara.

Melissa Satta senza mutande: il web si infiamma

Durante la gara a “Red Carpet – Vip al Tappeto”, i telespettatori non hanno potuto non notare che Melissa Satta non indossava le mutande. Ciò ha, di conseguenza, infiammato il web. Il momento più imbarazzante è stato quanto la Satta, dopo una prova e con ancora dei resti di vernice rossa, è salita su una carriola con Lodigiani che, mentre la spingeva, ha esclamato: “Sembra la scena di un parto“. La battuta è stata definita da molti di pessimo gusto, resta invece ignaro il motivo per cui la Satta, nonostante sapesse che avrebbe dovuto fare delle prove fisiche, abbia deciso di non indossare le mutandine.