Il nuovo capitolo di Melissa Satta

Melissa Satta ha recentemente trovato l’amore accanto a Carlo Gussalli Beretta, un legame che sembra promettere bene. Durante le festività, la showgirl ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella famiglia di Carlo, un passo significativo che segna un nuovo inizio nella sua vita sentimentale. In un’intervista rilasciata al settimanale F, Melissa si è aperta riguardo alla sua relazione e ha affrontato le critiche che la circondano, dimostrando una determinazione invidiabile.

Le critiche e le risposte di Melissa

Nel corso della sua carriera, Satta ha dovuto affrontare numerose offese, spesso etichettata come “mangiauomini”. In risposta a queste insinuazioni, ha affermato con fermezza: “Io che sono tutt’alto!”. Recentemente, è stata accusata di influenzare negativamente le prestazioni del suo ex compagno Matteo Berrettini, un attacco che l’ha colpita profondamente. “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no”, ha dichiarato, sottolineando come tali affermazioni siano diventate pesanti e offensive. Melissa ha espresso il suo disappunto nei confronti di alcuni giornalisti che, per ottenere visibilità, non esitano a diffondere notizie false e dannose.

Una vita piena di amore e progetti

Nonostante le polemiche, la showgirl si dice “strafelice” nella sua nuova relazione con Carlo Beretta, definendolo un “compagno fantastico”. La sua vita, però, non ruota solo attorno all’amore: Melissa dedica molto tempo a suo figlio Maddox Prince, condividendo con lui passioni per lo sport e i viaggi. Inoltre, la Satta è pronta a tornare in televisione con il programma “Vip al tappeto”, dove avrà l’opportunità di lavorare accanto a volti noti come Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band. Nonostante la presenza di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Carlo, Melissa ha chiarito che non ci sono problemi: “Non ci siamo mai incontrate, siamo in due puntate diverse”.