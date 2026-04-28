Israele diffonde le immagini delle operazioni in Libano, 4 morti

Roma, 28 apr. (askanews) – Nelle immagini diffuse dall’esercito israeliano, le operazioni delle truppe nel Libano meridionale.Israele ha intensificato gli attacchi nel Paese e nelle ultime ore le autorità libanesi hanno segnalato quattro morti, nonostante il cessate il fuoco.La tregua vacilla, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che i razzi e i droni di Hezbollah rappresentano una minaccia fondamentale che richiede un’azione militare.

Mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che i colloqui diretti con Israele mirano a porre fine alla guerra tra Israele e Hezbollah e che coloro che hanno trascinato il Libano in essa sono stati coloro che hanno commesso “tradimento”.Da parte sua, il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito i colloqui diretti tra i due paesi un “peccato”, mentre il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che il rifiuto dei negoziati da parte del gruppo porterebbe conseguenze catastrofiche per il Libano.