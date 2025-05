Per rompere lo stallo diplomatico con l’Ucraina, Donald Trump starebbe pensando a nuove sanzioni per la Russia al fine di forzare Putin al tavolo.

Trump avverte Putin: “Stai giocando con il fuoco”

Donald Trump nelle ultime ore ha avvertito il presidente della Russia Vladimir Putin. Ecco le sue parole: “ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte.

Sta giocando con il fuoco!” Il Tycoon ha anche minacciato nuove sanzioni per la Russia, al fine di forzare Putin al tavolo delle trattative con l’Ucraina.

Trump minaccia nuove sanzioni: svolta nella guerra Ucraina-Russia?

Come visto Donald Trump ha avvertito Vladimir Putin di stare giocando con il fuoco, inoltre il Tycoon americano starebbe anche pensando a nuove sanzioni per la Russia, visto lo stallo diplomatico con l’Ucraina. Al momento non si sa quali potrebbero essere tali sanzioni, anche perché c’è da dire che ad esempio negli ultimi due anni le importazioni dalla Russia agli Usa sono in pratica ridotte a zero. Vedremo cosa risponderà Putin a riguardo.