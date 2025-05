Elon Musk, l’inchiesta choc del Nyt: “Usava droga ed ecstasy durante campagna Trump”

Un’inchiesta recente del New York Times ha acceso i riflettori su Elon Musk, rivelando dettagli scioccanti riguardo al suo presunto uso di droga. Tra le sostanze citate, spiccano ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni, con conseguenze fisiche documentate. Queste rivelazioni stanno sollevando un acceso dibattito sull’impatto di queste abitudini sulla vita personale e professionale del noto imprenditore, celebre per il suo ruolo di spicco nell’industria tecnologica e spaziale, oltre che vicino all’amministrazione Trump.

Elon Musk ha recentemente concluso la sua esperienza nel governo degli Stati Uniti, ponendo fine al suo breve e controverso incarico come consigliere speciale del presidente Donald Trump e responsabile del Department of Government Efficiency (DOGE).

Il patron è stato nominato da Trump per ridurre la spesa pubblica e semplificare la burocrazia. Nonostante i tagli annunciati, tra cui oltre 200.000 licenziamenti, i risparmi effettivi sono stati di circa 175 miliardi, molto lontani dai 2 trilioni previsti.

Nonostante l’uscita ufficiale, Musk ha espresso l’intenzione di continuare a supportare l’amministrazione Trump in veste di consigliere informale. Tuttavia, questa esperienza ha avuto ripercussioni sulle sue aziende: Tesla ha riportato un calo del 71% negli utili trimestrali, mentre SpaceX ha subito un importante insuccesso durante un lancio.

Una scatola colma di pillole, un consumo eccessivo di ketamina con effetti fisici evidenti e il sospetto di assunzione di ecstasy e funghi psichedelici. È questo il ritratto emerso da un’inchiesta del New York Times su Elon Musk. Il quotidiano americano avrebbe raccolto testimonianze e messaggi riservati da persone vicine a Musk. Secondo le fonti, l’imprenditore avrebbe viaggiato con una scatola contenente circa venti pillole e fatto un uso di ketamina così intenso da provocare danni alla vescica. Inoltre, sarebbe ricorso anche a ecstasy e funghi allucinogeni.

Secondo Bloomberg, l’immagine pubblica e l’influenza di Musk stanno attraversando una fase complicata. Le sue due aziende principali, Tesla e SpaceX, stanno affrontando sfide operative e una perdita di attrattiva presso alcuni investitori, in parte dovuta anche alle sue posizioni politiche.

Durante una cena di raccolta fondi per Trump la scorsa estate, Musk è stato ripreso mentre faceva “levitare” delle forchette, un gesto inizialmente visto come eccentricità ma ora rivisto alla luce delle accuse di uso di droghe psichedeliche. La ketamina, infatti, può causare gravi danni, tra cui allucinazioni, disturbi cognitivi e dipendenza, con rischi anche per umore e neurologia.

Pur essendoci diverse testimonianze, Elon Musk non è mai stato oggetto di indagini o arresti per consumo di sostanze. In passato ha riconosciuto di aver provato droghe leggere, ma ha sempre respinto le accuse di uso eccessivo o dipendenza.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025