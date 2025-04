Multa per Elon Musk reo di aver diffuso notizie false via X

Elon Musk è uno dei principali attori della scena internazionale, sia nelle vesti di “vice” di Donald Trump pur non potendo avere poteri diretti in parlamento è un potente influenzatore dell’opinione pubblica, che in quelle di genio finanziario con Space X e X. Proprio a causa di quest’ultimo è finito nei guai.

Elon Musk e X: la rivoluzione del “cinguettio”

Elon Musk nel 2022 ha acquistato Twitter per la cifra di circa 44 miliardi di dollari e da quel momento si è deciso a rivoluzionarlo drasticamente.

Tra le prime modifiche vi è stata la possibilità di introdurre un piano di abbonamento, mensile o annuale, che permette a chi lo sottoscrive di godere di maggiori funzionalità offerte dalla piattaforma e da qualche tempo è stata innestata l’intelligenza artificiale Grok con cui è possibile discutere di ogni argomento.

Dei passi in avanti che hanno mostrato cosa può fare un social nel 2025, ciò nonostante ha ben pensato di “vendere” l’applicazione con l’obiettivo di espanderla nel futuro. Manovre economiche ma non solo che testimoniano l’enorme potere e visione del magnate sudafricano.

Musk e la mega multa UE per le fake news su X

Nonostante tutto sembri andare positivamente nei confronti dell’applicazione Musk è stato multato dall’Unione Europea perché il social X è veicolo di disinformazione con fake news.

Secondo fonti anonime del New York Times che per primo ha diffuso la notizia, riportata poi da Repubblica “Elon Musk riceverà una maxi multa di 1 miliardo di dollari per ciò che viene diffuso su X”.

Ricordiamo che Musk è stato indagato in Italia per aver evaso l’IVA e la multa qui è più leggera, 12 milioni di euro. La commissione europea è disposta a trovare un accordo qualora la piattaforma di Musk apra ad un cambiamento, andando a rispettare il Digital Service Act.

Una battaglia in un momento delicato, dato che l’UE deve affrontare anche il discorso legato ai dazi introdotti da Trump. Chissà che per questo motivo la pena non possa venir ridotta per evitare ulteriori complicazioni nei rapporti tra le due potenze economiche.