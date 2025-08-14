L’85enne regista Dario Argento è stato ricoverato questa mattina all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Al momento le informazioni ufficiali sul suo stato di salute restano frammentarie, ma il personale medico sta seguendo il regista con attenzione.

Malore durante la vacanza per Dario Argento

Il maestro del brivido si trovava sull’isola per alcuni giorni di relax quando avrebbe accusato un improvviso malore.

Il peggioramento delle sue condizioni respiratorie lo ha spinto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale isolano, dove gli sono stati subito effettuati accertamenti approfonditi.

Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe avuto una crisi respiratoria legata a una patologia di cui soffrirebbe da tempo. Tuttavia, non sono stati rivelati dettagli precisi sulla malattia.

Condizioni stabili e controlli in corso per Dario Argento

Secondo quanto riferito dai dirigenti dell’ospedale, come riportato dall’ANSA, le condizioni di Argento non desterebbero particolare preoccupazione. Una volta completati gli esami strumentali, il personale medico valuterà se trasferirlo in uno dei reparti per ulteriori controlli e cure, garantendo il massimo della sicurezza per il regista.

Finora Asia e Fiore Argento non hanno pubblicato aggiornamenti sui loro profili social, lasciando i fan in ansia per le condizioni del regista. L’ultimo contenuto condiviso risale a circa 15 ore fa, quando Dario Argento appariva insieme a Fiore a Forio, durante il tramonto.